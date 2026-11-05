करीब दस लाख लोगों को 148 करोड़ की पेंशन जारी

दिवाली से पहले उत्तराखंड ने अक्टूबर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 9,99,484 लाभार्थियों को 148.18 करोड़ रुपये भेजे। सबसे बड़ा हिस्सा वृद्धावस्था पेंशन का रहा; विधवा, दिव्यांग और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान मिला। सरकार के मुताबिक, करीब 7,000 लोगों को आधार के बिना भी पेंशन मिली।

उत्तराखंड में करीब दस लाख लोगों को अक्टूबर महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए 9,99,484 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 148 करोड़ 18 लाख 84 हजार 500 रुपये भेजे। सरकार ने दिवाली से पहले यह भुगतान किया है।

इस राशि में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के साथ किसान पेंशन तथा अन्य सहायता योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है।

वृद्धावस्था पेंशन में सबसे अधिक कार्यक्रम में दी गई जानकारी के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन के 6,24,616 लाभार्थियों को 93.69 करोड़ रुपये दिए गए। विधवा पेंशन के 2,39,527 लाभार्थियों के खातों में 35.93 करोड़ रुपये और दिव्यांग पेंशन के 89,971 लाभार्थियों को 13.50 करोड़ रुपये भेजे गए।

इसके अलावा किसान पेंशन के 27,092, परित्यक्ता पेंशन के 8,442, भरण-पोषण अनुदान के 7,461, तीलू रौतेली पेंशन के 2,248 और बौना पेंशन के 127 लाभार्थियों को भी भुगतान किया गया। इन सभी योजनाओं के तहत 9,99,484 लोगों को 148.18 करोड़ रुपये की राशि मिली।

धामी ने कहा कि पेंशन योजनाएं बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहारा देने के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करती हैं। सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि हर पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

आधार के बिना भी पेंशन मुख्यमंत्री ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में राशि पहुंचने से पारदर्शिता बढ़ी है और भुगतान में अनावश्यक देरी की आशंका कम हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने समय पर पेंशन देने का प्रयास कर रही है और दिवाली से पहले अक्टूबर की राशि पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए।

धामी के अनुसार, वृद्धावस्था और दिव्यांगता के कारण कुछ लोगों को दस्तावेज तैयार कराने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में परेशानी होती है। ऐसी कठिनाइयों को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर करीब सात हजार लाभार्थियों को विशेष प्रावधानों के तहत आधार के अभाव में भी पेंशन दी जा रही है।