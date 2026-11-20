मुख्यमंत्री ने कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेसवे को मंजूरी देने का अनुरोध किया।

धामी ने कहा कि सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का विशेष महत्व है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राज्य के विकास में केंद्र का निरंतर सहयोग जरूरी है। उन्होंने उत्तराखंड को ईएपी कैपिंग से छूट देने तथा चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता मांगी।

सड़क और रेल संपर्क मुख्यमंत्री ने कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेसवे को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल सुरंग, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति तथा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण का प्रस्ताव रखा। हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन पर भी विचार करने का आग्रह किया।

धामी ने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक व्यवहार्यता अध्ययन कराने का अनुरोध किया। ऋषिकेश में यातायात दबाव कम करने के लिए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से अध्ययन कराने में सहयोग मांगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने आयुष मंत्रालय के प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का आग्रह किया।

परियोजनाओं और पर्यटन पर जोर मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ रुपये और एसएएससीआई के तहत करीब 9,500 करोड़ रुपये की सहायता के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटरिंग और बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये तथा चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी का भी उल्लेख किया। देहरादून रिंग रोड की करीब 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन और देहरादून-मसूरी रोपवे से जुड़े सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया।

धामी ने बताया कि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर में भी नए स्थल विकसित करने की पहल है। पौड़ी, टिहरी और चम्पावत में तीन आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं।