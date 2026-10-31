धामी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, देश की एकता में योगदान को किया याद

देहरादून के घंटाघर में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री ने कहा, 560 से अधिक रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका ऐतिहासिक रही।

देहरादून के घंटाघर में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के घंटाघर स्थित भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश के निर्माण और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का पूरा जीवन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति समर्पित रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व के बल पर देश की रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से अखंड भारत के निर्माण की नींव मजबूत हुई। धामी ने कहा कि 560 से अधिक रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की निर्णायक भूमिका रही, जिसे देश हमेशा याद रखेगा।

उन्होंने कहा कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने जो कार्य किए, वे भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी याद किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री ने उनके जीवन और कार्यों को देश की एकता तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का उदाहरण बताया।

देश की एकता और अखंडता में सरदार पटेल की भूमिका मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश के सामने रियासतों को एकजुट करने की बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और नेतृत्व क्षमता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

धामी ने कहा कि 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस कार्य के माध्यम से एक मजबूत और अखंड भारत की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल के योगदान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उनके कार्यों और निर्णयों को प्रत्येक भारतवासी सदैव याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए राष्ट्रीय एकता के महत्व को भी रेखांकित किया।

सरदार पटेल का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके जीवन से जुड़े उन मूल्यों को सामने रखा, जो देश की एकता और संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट रखने में सरदार पटेल की भूमिका हमेशा याद की जाती रहेगी।

घंटाघर स्थित प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम देहरादून के घंटाघर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने उनके नेतृत्व, दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका योगदान देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाला रहा है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास और देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया।