खटीमा में 14.97 करोड़ रुपये की सड़क चौड़ीकरण परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। खटीमा चौक से थारू विकास भवन तक सड़क चौड़ी होने से आवागमन सुगम और जाम कम होने की उम्मीद है। साथ ही शिक्षा, जल निकासी और पर्यटन विकास योजनाओं का जिक्र हुआ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा में खटीमा चौक से थारू विकास भवन तक 14.97 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले सड़क चौड़ीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। राणा मार्केट (सितारगंज रोड) में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क चौड़ी होने से स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होने और जाम की समस्या कम करने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खटीमा के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र में कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।

बुनियादी सुविधाओं पर जोर धामी ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय में भवन निर्माण के साथ आईटीआई और बालिका विद्यालयों के आधुनिकीकरण के कार्य किए गए हैं। इसके अलावा सड़कों के चौड़ीकरण, पुलों के निर्माण और बस अड्डे जैसी सुविधाओं के विकास पर भी काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी मिल का संचालन, गन्ने की समय पर पेराई और भुगतान सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन कार्यों से क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और विकास गतिविधियों को गति मिलेगी।

पर्यटन और जल निकासी मुख्यमंत्री ने बताया कि खटीमा में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन पार्क, क्रोकोडाइल पार्क और धार्मिक स्थलों के विकास से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि खटीमा को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त नगर बनाना उनकी प्राथमिकता है। क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्य आगे भी जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने खटीमा की जनता के स्नेह और समर्थन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यहां के लोगों से उनका रिश्ता बेहद आत्मीय है।