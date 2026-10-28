गैरसैंण में 231.91 करोड़ की 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य गैरसैंण और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में चमोली जिले की 231.91 करोड़ रुपये की 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 197.87 करोड़ रुपये की छह योजनाओं का शिलान्यास और 34.04 करोड़ रुपये की छह पूरी हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन योजनाओं से पेयजल आपूर्ति, सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भू-धंसाव से सुरक्षा और पुलिस व अग्निशमन सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य गैरसैंण और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है। पेयजल और सड़क जैसी आवश्यक सेवाओं के साथ शैक्षिक संस्थानों तथा सुरक्षा से जुड़े ढांचे को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

पेयजल और सड़क सुविधाएं शिलान्यास की गई योजनाओं में सबसे बड़ी योजना रामगंगा नदी पर बांध निर्माण की है। इस पर 122.69 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसका उद्देश्य गैरसैंण शहर और आसपास की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराना है।

कर्णप्रयाग विकासखंड के बहुगुणानगर में भू-धंसाव से बचाव के कार्यों का भी शिलान्यास किया गया। इस योजना की लागत 50.19 करोड़ रुपये है। इसके अलावा राजकीय पॉलिटेक्निक गैरसैंण के भवन निर्माण पर 12.17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बछुवाबाण स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन के अनुरक्षण कार्य के लिए 22.75 लाख रुपये की योजना भी शामिल है।

सड़क संपर्क बेहतर करने के लिए कुमोली-रैवान मोटर मार्ग के दूसरे किलोमीटर से फरखण्डे मोटर मार्ग तक संबंधित कार्यों पर 6.99 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, गैरसैंण-पज्याणा मोटर मार्ग के दूसरे किलोमीटर से कुमोली-रैवान मोटर मार्ग तक के कार्यों की लागत 5.61 करोड़ रुपये है।

लोकार्पित योजनाओं में खजुरखाल-भण्डारीखोड़-कुनीगाड़ मोटर मार्ग का उच्चीकरण शामिल है। बछुवाबाण-चौखुटिया मार्ग से संबंधित इस कार्य पर 14.82 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में 4.38 करोड़ रुपये की लागत से बने ऑडिटोरियम भवन का भी लोकार्पण किया गया।

सुरक्षा और संस्थागत ढांचा अन्य पूरी हुई योजनाओं में सारकोट-भराड़ीसैंण मोटर मार्ग के छह से 11 किलोमीटर तक सुधार और डामरीकरण का कार्य शामिल है। कारगिल शहीद रणजीत सिंह मोटर मार्ग के एक से आठ किलोमीटर तक सुधार, डामरीकरण और नवीनीकरण का काम भी पूरा किया गया है।

गैरसैंण में पुलिस और अग्निशमन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए दो भवनों का लोकार्पण किया गया। इनमें 4.38 करोड़ रुपये की लागत से बना फायर यूनिट भवन और 4.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित थाना गैरसैंण भवन शामिल हैं।