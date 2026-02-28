Hindustan Hindi News
Feb 28, 2026 03:27 pm ISTShivani Navin Vahalia Pareek लाइव हिन्दुस्तान
शारदा कॉरिडोर, गोल्ज्यू कॉरिडोर और टनकपुर आईएसबीटी सहित योजनाओं का जिक्र; होली आयोजनों में भी शामिल; कांग्रेस पर ‘तुष्टिकरण’ का आरोप, विपक्ष की प्रतिक्रिया नहीं मिलीI

चंपावत दौरे में धामी ने पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ किया, विकास कार्यों की प्रगति गिनाई

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के दौरे के दौरान माँ पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ किया और मंदिर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विवरण के अनुसार, धामी ने श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता बताते हुए पार्किंग, पेयजल और भीड़ प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए चल रही तैयारियों का उल्लेख किया।

सरकारी बयान में कहा गया कि प्रस्तावित शारदा कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार के अनुसार, पहले चरण में 179 करोड़ रुपये की लागत से कार्यों की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने इसे धार्मिक पर्यटन से जुड़े ढांचे के विकास की दिशा में एक पहल बताया।

मुख्यमंत्री ने मास्टर प्लान के तहत गोल्ज्यू कॉरिडोर के निर्माण का भी जिक्र किया। सरकारी जानकारी के मुताबिक, लगभग 430 करोड़ रुपये की इस योजना से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा टनकपुर में 238 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) निर्माण की प्रगति का भी उल्लेख किया गया, जिसे पूरा होने पर स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए आवागमन में सुविधा बढ़ाने वाली परियोजना बताया गया।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सरकार के अनुसार, धामी ने निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि बेटियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

राज्य सरकार के बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री लोहाघाट में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम और काली कुमाऊँ होली रंग महोत्सव में भी शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद किया। इसी क्रम में खटीमा में आयोजित होली मिलन समारोह में भी मुख्यमंत्री की भागीदारी का उल्लेख किया गया है।

राजनीतिक संदर्भ में, मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार धामी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार सनातन संस्कृति और आस्था केंद्रों के संरक्षण तथा विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जबकि कुछ लोग तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देवभूमि की अस्मिता और मूल स्वरूप की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री की इन टिप्पणियों पर इस रिपोर्ट के प्रकाशन तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी।

