धामी ने चम्पावत में 96 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया

चम्पावत की प्रत्येक ग्राम सभा को 10 लाख रुपये देने की घोषणा, जिला बार एसोसिएशन में अधिवक्ता चैम्बर, पार्किंग और ई-लाइब्रेरी की स्थापना की भी योजना

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चम्पावत में लगभग 96 करोड़ रुपये की 16 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 67.24 करोड़ रुपये की 11 योजनाओं का लोकार्पण और 28.76 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नवनिर्मित सर्किट हाउस और देवभूमि रजत जयंती पार्क का भी उद्घाटन किया।

राज्य सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने।

धामी ने चम्पावत की प्रत्येक ग्राम सभा को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस राशि का इस्तेमाल पुस्तकालय, सड़क, आजीविका संवर्धन और आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन सहित स्थानीय जरूरतों से जुड़े कार्यों के लिए किया जा सकेगा।

उन्होंने जिले की न्याय पंचायतों में सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की। जिला बार एसोसिएशन, चम्पावत में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, वाहन पार्किंग और आधुनिक ई-लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना भी घोषित की गई।

सड़क, परिवहन और शहरी सुविधाओं पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्पावत को आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने के लिए अगले 25 से 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने सड़क, परिवहन, पार्किंग, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख किया।

राज्य सरकार के अनुसार, जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग सहित विभिन्न सड़कों को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाईपास, बहुमंजिला पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। टनकपुर में निर्माणाधीन अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) से परिवहन सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है।

धामी ने बताया कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए लगभग 66 करोड़ रुपये की लागत का ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा, बिजली की लाइनों को भूमिगत करने और दूरस्थ क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विस्तार करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं के जरिए स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हालांकि, इन पहलों के प्रभाव का आकलन परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनसे मिलने वाले लाभ के आधार पर किया जा सकेगा।

ग्राम सभाओं और न्यायिक सुविधाओं के लिए नई घोषणाएं चम्पावत दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा मौजूद रहे। धामी ने एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं और न्याय व्यवस्था में अधिवक्ताओं की भूमिका का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों को सुलभ और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अधिवक्ता चैम्बर, पार्किंग और ई-लाइब्रेरी की प्रस्तावित सुविधाओं का उद्देश्य जिला बार एसोसिएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

उन्होंने 1.37 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित देवभूमि रजत जयंती पार्क का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, पीआरडी जवानों, रोडवेज कर्मचारियों, पशुपालकों, पूर्व सैनिकों तथा सहकारिता क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों से संवाद किया।