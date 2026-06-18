कुंभ 2027, सड़क निर्माण और शहरी विकास परियोजनाओं को मिली बड़ी मंजूरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला-2027 और संबंधित परियोजनाओं के लिए 105 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी। सड़क निर्माण, मंदिर सौंदर्यीकरण और शहरी विकास योजनाएँ नागरिक सुविधाओं का सुधार लाने का वादा करती हैं। जानें क्या बदलाव लाने जा रही हैं ये योजनाएँ।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण, शहरी विकास, मंदिर सौंदर्यीकरण और कुंभ मेला-2027 की तैयारियों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए Rs 105 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने के साथ नागरिक सुविधाओं में भी सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने हरूहीत मंदिर कढोली नगर पंचायत भिकियासैंण के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए Rs 93.36 लाख मंजूर किए हैं। इसमें प्रथम किश्त के रूप में Rs 56 लाख जारी किए जाएंगे। वहीं, द्वारीखाल विकासखंड के देवीखाल स्थित मां बाल कुँवारी माता मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए Rs 72.67 लाख की मंजूरी दी गई है, जिसमें Rs 43.60 लाख की पहली किश्त स्वीकृत की गई है।

श्रम न्यायालयों में ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए अलग शौचालय एवं अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु देहरादून, काशीपुर और हरिद्वार के लिए कुल Rs 1.41 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग के तहत अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए Rs 1.50 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

शहरी विकास और सफाई परियोजनाओं पर जोर नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए Rs 4.96 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं, रामनगर दीवानी न्यायालय में न्यायिक कर्मचारियों के लिए टाइप-3 आवासीय भवन निर्माण हेतु Rs 18.59 लाख मंजूर किए गए हैं।

कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के तहत मायापुर स्थित फायर स्टेशन में 50 बेड वाले बैरक निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत Rs 4.17 करोड़ के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है।

शहरी विकास विभाग के अंतर्गत रिंग फेंस्ड अकाउंट के तहत Rs 48.58 करोड़ की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत हल्द्वानी-काठगोदाम, रुद्रपुर, हरिद्वार और रुड़की में पशु शवदाह गृह बनाए जाएंगे। साथ ही शिवालिक नगर, चंबा, कर्णप्रयाग, बागेश्वर, सुल्तानपुर-आदमपुर और द्वाराहाट समेत कई निकायों में लीगेसी वेस्ट निस्तारण कार्य किए जाएंगे।

सड़क चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कार्य मुख्यमंत्री ने देहरादून जिले की रायपुर विधानसभा में आपदा से क्षतिग्रस्त मुख्य और आंतरिक मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए Rs 7.76 करोड़ स्वीकृत किए हैं। ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर में गाबा चौक से डीडी चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए Rs 13.73 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक में छेनागाड़-बक्सीर मोटर मार्ग के अवशेष भाग के डामरीकरण के लिए Rs 4.02 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में विजयपुर-पहाड़पानी पैदल मार्ग के सुधारीकरण के लिए Rs 3.87 करोड़ और चंपावत जिले में मौनपोखरी से हरेश्वर मंदिर तक सड़क सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए Rs 9.87 करोड़ मंजूर किए गए हैं।