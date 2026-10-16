मुख्यमंत्री धामी ने ईईपीसी चेयरमैन से निवेश और उद्योग पर की चर्चा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईईपीसी चेयरमैन पंकज चड्ढा से उत्तराखंड में उद्योग, व्यापार और निवेश पर चर्चा की। सरकार ने उद्योग-अनुकूल माहौल और रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता बताया। बैठक के बाद कोई निवेश राशि, परियोजना, समझौता या समयसीमा घोषित नहीं हुई। आगे की योजनाएं भी सार्वजनिक नहीं की गईं।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ईईपीसी के चेयरमैन पंकज चड्ढा से मुलाकात की। इस दौरान उद्योग, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार के अनुसार, बातचीत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश की संभावनाएं बढ़ाने और उद्योगों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने जैसे मुद्दे शामिल रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय प्रतिभाओं और उद्यमशीलता की संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल कर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

निवेश और औद्योगिक विकास बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने और व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार देने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। सरकार का कहना है कि निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देने की दिशा में अहम है। हालांकि, बैठक के बाद जारी जानकारी में किसी खास निवेश प्रस्ताव, परियोजना, कंपनी या वित्तीय प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं किया गया।

चेयरमैन पंकज चड्ढा के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात में उद्योग और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन बयान में निर्यात लक्ष्य, किसी नए समझौते या किसी खास क्षेत्र के लिए तय योजना का विवरण नहीं दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के संसाधनों और स्थानीय क्षमताओं का बेहतर उपयोग करके आर्थिक विकास को मजबूत किया जा सकता है। सरकार ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने और निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बैठक में किन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई या आगे कौन से कदम उठाए जाएंगे।

युवाओं के लिए रोजगार मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने प्रदेश की उद्यमशीलता की संभावनाओं और स्थानीय प्रतिभाओं का उपयोग कर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की बात कही।

सरकार के मुताबिक, उद्योगों के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा करने और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। हालांकि, बैठक के संबंध में जारी बयान में रोजगार के संभावित आंकड़े या किसी योजना से लाभ पाने वाले युवाओं की संख्या नहीं बताई गई।