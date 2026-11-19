इगास पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास में भैलो खेलकर उत्तराखंड की लोक परंपरा निभाई। लोकगीतों और नृत्यों से समारोह में उन्होंने कहा कि त्योहार सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता मजबूत करते हैं। परिवारों, युवाओं और प्रवासी उत्तराखंडियों से विरासत पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की।

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami during the celebration of the traditional festival of 'Igas', on Wednesday. (@pushkardhami X/ ANI Photo)

कार्यक्रम में लोकगीतों, पारंपरिक नृत्यों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोक विरासत की झलक पेश की। समारोह में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कई विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

लोक संस्कृति से जुड़ाव मुख्यमंत्री ने कहा कि इगास उत्तराखंड की लोक संस्कृति, आस्था, परंपरा और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है। यह पर्व लोगों को अपनी जड़ों, मिट्टी और पूर्वजों से जोड़ता है। लोकपर्व केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं होते, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं।

उन्होंने कहा कि लोकपर्व, गीत, नृत्य, खानपान और रीति-रिवाज उत्तराखंड की पहचान हैं। भैलो खेलने, साथ मिलकर लोकगीत गाने और नृत्य की परंपरा आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ाती है।

धामी ने कहा कि आधुनिकता के बीच सांस्कृतिक विरासत को सहेजना सबकी साझा जिम्मेदारी है। बच्चों को इगास, हरेला, फूलदेई, घी संक्रांति और उत्तरायणी का महत्व बताना जरूरी है।

नई पीढ़ी तक विरासत मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति को केवल पुस्तकों या आयोजनों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। समाज की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में होती है। लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए उसे किताबों और समारोहों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। परिवारों और गांवों में रीति-रिवाजों का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान, परिश्रम और सद्भाव के मूल्य शामिल हैं। परिवारों को बच्चों को त्योहारों के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में समझाना चाहिए और गांवों के मेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश और विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों की भी अहम भूमिका है। उनके त्योहार प्रदेश की पहचान और नई पीढ़ी का जन्मभूमि से जुड़ाव बनाए रखते हैं। धामी ने लोगों से अपील की कि वे जहां भी रहें, अपनी बोली-भाषा, लोकगीतों, नृत्यों और त्योहारों को सम्मान के साथ मनाएं और बच्चों को जोड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोककलाओं, पारंपरिक मेलों, लोकभाषाओं और ऐतिहासिक परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने इसे हर व्यक्ति और परिवार की जिम्मेदारी बताया।