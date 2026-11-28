उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों, हेलीपैड, सिंचाई और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 17.38 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सबसे बड़ी राशि किच्छा की कृषि विश्वविद्यालय सड़कों को मिली। मथुरा में उन्होंने भी गो-संरक्षण को पशु आयुर्वेद, शोध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया।

सबसे अधिक 4.22 करोड़ रुपये ऊधमसिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर की सड़कों के सुधार के लिए मंजूर हुए हैं। गदरपुर में गणेशपुर से रमपुरकाजी तक सड़क मजबूत करने के लिए 2.42 करोड़ रुपये और पिरान कलियर में सीसी व इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के लिए 2.49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सड़क और संपर्क कार्य देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में जॉलीग्रांट सैंज चौकी से जुड्डी गांव होते हुए कालूवाला तक सड़क के लिए 98.75 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। डीडीहाट में थल-सत्सिलिंग मोटर मार्ग के उन्नयन के लिए 1.12 करोड़ रुपये और उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के फिताड़ी गांव में हेलीपैड बनाने के लिए 1.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। चम्पावत क्षेत्र में सिंचाई गूल के निर्माण के लिए 95.01 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

धर्मपुर क्षेत्र के कारगी चौक पर जाट भवन के शेष निर्माण के लिए 1.25 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। धार्मिक स्थलों में चम्पावत के ढकना बडोला गांव के ऐड़ी ब्यानधुरा भूमिया मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 1.09 करोड़ रुपये, नई टिहरी के नवदुर्गा मंदिर के लिए एक करोड़ रुपये और कर्णप्रयाग में कर्ण मंदिर के लिए 99.71 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। डीडीहाट और केदारनाथ के मंदिरों के लिए भी राशि मंजूर हुई है।

गो संरक्षण और अनुसंधान धामी ने मथुरा जिले के फरह स्थित गऊ-ग्राम, परखम में दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां पशु आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू किया गया। आयुर्वेद एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र और श्री नंदीश्वर छात्रावास का लोकार्पण हुआ। आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय और आवासीय परिसर का शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गो संरक्षण का संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक खेती और किसानों की समृद्धि से है। उन्होंने कहा कि समिति गोसेवा को शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा और प्रशिक्षण से जोड़ रही है। उनके मुताबिक, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।