देहरादून की कैंट विधानसभा को धामी ने 48.44 करोड़ रुपये की 23 परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 10 का लोकार्पण और 13 का शिलान्यास हुआ। जनसभा में सड़क, पेयजल, शिक्षा और शहरी सुविधाओं से जुड़ी आठ घोषणाएं हुईं। प्रदेश सरकार ने रोजगार और कल्याण योजनाओं की प्रगति के आंकड़े भी रखे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून की कैंट विधानसभा क्षेत्र में 48.44 करोड़ रुपये की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। कोलागढ़ में आयोजित जनसभा में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए आठ घोषणाएं भी कीं।

सड़क, पानी और शिक्षा मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण को जल्द स्वीकृति देने और हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में उपलब्ध भूमि पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कांवली रोड के चौड़ीकरण और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों के निर्माण की घोषणा की।

उन्होंने यमुना कॉलोनी के वार्ड 23, इंद्रापुरम के वार्ड 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड 43 में एक-एक ट्यूबवेल लगाने की बात कही। गोविंदगढ़ के वार्ड 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल लाइन मजबूत की जाएगी। विजय पार्क की करीब पांच करोड़ रुपये की पेयजल योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाएगा। प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए भी कार्रवाई होगी।

विकास और जनकल्याण धामी ने कहा कि देहरादून शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का केंद्र है। उन्होंने चारधाम सड़क, रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून गलियारे से कनेक्टिविटी बढ़ने की बात कही। सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवारों को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर, सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे का उल्लेख किया। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 208 तरह की पैथोलॉजिकल जांच मुफ्त हैं।

उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर रहा है। प्रदेश में गरीबी 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2022 में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब 1900 से अधिक हो गई है। एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर करीब एक लाख हो गई है।

धामी ने कहा कि तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी होगी। लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बैणि-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।