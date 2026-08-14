उत्तराखंड में Rs 190 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, हाईवे स्पर प्रस्तावों पर केंद्र करेगा विचार

तांकुल जल विद्युत परियोजना के लिए 159.60 करोड़ मंजूर; कई मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने के प्रस्ताव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियों और सड़क परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों के लिए करीब Rs 190 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। इनमें पिथौरागढ़ में 12 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, सड़क निर्माण और पुलिस विभाग के लिए वाहनों की खरीद शामिल है।

सबसे बड़ी स्वीकृति पिथौरागढ़ में तांकुल जल विद्युत परियोजना के लिए Rs 159.60 करोड़ की है। इस परियोजना का निर्माण पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। चौकोड़ी स्थित पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण और विस्तारीकरण के लिए Rs 4.75 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

सड़कों और पुलिस व्यवस्था के लिए भी राशि मंजूर राज्य योजना के तहत टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के जौनपुर विकासखंड में सौड़ी लग्गा क्यारी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए Rs 3.25 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के कई गांवों में क्षतिग्रस्त आंतरिक मार्गों की इंटरलॉकिंग टाइल्स से मरम्मत और निर्माण के लिए Rs 4.23 करोड़ मंजूर हुए हैं।

पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांसखेत असगड़ घंडियाल धार अलासू कुनकुली मोटर मार्ग के किलोमीटर 13 से 17 के बीच सुधारीकरण कार्य के लिए Rs 3.45 करोड़ मंजूर किए गए हैं। कोटद्वार के गब्बर सिंह कैंप में 36 मीटर स्पान डबल लेन सेतु के निर्माण के लिए Rs 3.31 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

पुलिस विभाग के लिए कुल 75 वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इनमें 21 स्कॉर्पियो, 26 बोलेरो, 32 सीटर चार बसें, 24 सीटर आठ बसें, 12 सीटर आठ बसें और विभिन्न क्षमता के आठ ट्रक शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक के निवर्तन पर कुल Rs 12 करोड़ रखे जाने की मंजूरी दी गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के पांच दंगा नियंत्रण और जैमर वाहनों के बकाया भुगतान के Rs 68.01 लाख भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ेंगे कई मार्ग मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्गों के स्पर के रूप में मंजूरी देने संबंधी प्रस्तावों पर विचार का आश्वासन दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि राज्य सरकार के प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को परीक्षण और विचार के लिए भेज दिए गए हैं।

इनमें सिकुड़ा बैंड से एनटीडी, अल्मोड़ा तक करीब एक किलोमीटर मोटर मार्ग और सुरंग को राष्ट्रीय राजमार्ग 309बी के स्पर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा 45 किलोमीटर लंबे सेराघाट-बाड़ेछीना और 72 किलोमीटर लंबे मरचूला-भिकियासैंण मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है।

कालसी-चकराता के 44 किलोमीटर लंबे मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए और 507 के स्पर के रूप में विकसित करने का भी अनुरोध किया गया है।