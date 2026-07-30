उत्तराखंड में ₹676 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी, शहरी सुविधाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोलर लाइट, पेयजल, बिजली, उच्च शिक्षा और स्थानीय निकायों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए ₹676 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार के अनुसार, इस राशि का उपयोग शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, पेयजल और विद्युत आपूर्ति में सुधार करने, उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास तथा स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इन स्वीकृतियों का उद्देश्य विभिन्न विभागों की परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। इसके तहत कई जिलों में चल रही विकास योजनाओं को भी गति मिलेगी।
सड़क प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और शहरी सुविधाओं पर जोर
स्वीकृत परियोजनाओं के तहत अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र में 200 सोलर लाइट लगाने के लिए ₹35 लाख की मंजूरी दी गई है। वहीं नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) और एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ₹3.07 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
देहरादून नगर निगम क्षेत्र में प्रमुख मार्गों पर सीसीएमएस आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट व्यवस्था स्थापित करने के लिए ₹1.95 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ नगर निगम में एलईडी स्ट्रीट लाइट पोल एवं सीसीएमएस पैनल लगाने के लिए ₹1.99 करोड़ तथा देहरादून नगर निगम में अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं सीसीएमएस पैनल के लिए ₹3.93 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
नैनीताल जिले की कृष्णापुर पेयजल योजना के लिए ₹2.13 करोड़ की राशि भी मंजूर की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
बिजली, शिक्षा और स्थानीय निकायों के लिए बड़ी राशि
मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल में विद्युत उपकेंद्रों, 33 केवी लाइनों और 11 केवी फीडरों के निर्माण के लिए ₹2 करोड़ की स्वीकृति दी है। साथ ही यूजेवीएनएल की तीन परियोजनाओं के लिए ₹23.10 करोड़ की पहली किस्त तथा केदारनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित विद्युत अवसंरचना निर्माण के लिए ₹212.10 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगस्त्यमुनि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के पीजी भवन के निर्माण के लिए ₹19 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सभी जिला पंचायतों के लिए ₹82.21 करोड़ तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹325.03 करोड़ की दूसरी त्रैमासिक किस्त जारी करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
राज्य सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, स्थानीय निकायों को वित्तीय मजबूती मिलेगी और बिजली, पेयजल, शिक्षा तथा नागरिक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। सरकार का मानना है कि यह निवेश प्रदेश में संतुलित क्षेत्रीय विकास और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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