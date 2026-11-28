मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्ताव की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सीटों की संख्या बढ़ने पर भी राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी प्रभावित नहीं होगी। उनके मुताबिक, प्रत्येक राज्य की वर्तमान लोकसभा सीटों के अनुपात को बनाए रखते हुए परिसीमन किया जाएगा।

योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही संसद से पारित हो चुका है। अब परिसीमन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने से संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस प्रक्रिया में 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। राज्यों की मौजूदा लोकसभा सीटों का अनुपात बरकरार रखते हुए उसी अनुपात में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

सीटों में वृद्धि का आधार मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्ताव की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सीटों की संख्या बढ़ने पर भी राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी प्रभावित नहीं होगी। उनके मुताबिक, प्रत्येक राज्य की वर्तमान लोकसभा सीटों के अनुपात को बनाए रखते हुए परिसीमन किया जाएगा। इससे राज्यों के बीच सीटों के अनुपात में बदलाव किए बिना संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने का रास्ता खुलेगा।

योगी ने कहा कि इस पहल से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कम से कम 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। उन्होंने इसे देश की आधी आबादी को विधायी संस्थाओं में उचित भागीदारी देने की दिशा में ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, महिला आरक्षण शुरुआती तौर पर 15 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल बताया। उनका कहना था कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।

सभी सांसदों से अपील मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सांसदों से परिसीमन विधेयक के पक्ष में समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सांसदों का सहयोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने में मददगार होगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से इस महत्वपूर्ण पहल में अपना योगदान देने का आग्रह किया।

योगी ने कहा कि नारी शक्ति का सशक्तीकरण समृद्ध भारत के निर्माण का आधार है। उनके मुताबिक, महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूती देगी।