राष्ट्रीय हितधारक परामर्श में झारखंड को निवेश और उद्योग का नया केंद्र बनाने पर मंथन

सरकार और उद्योग जगत ने निवेश, रोजगार, कौशल विकास और औद्योगिक अवसंरचना को मजबूत करने पर साझा रणनीति बनाई

राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन झारखंड के औद्योगिक विकास और निवेश संभावनाओं पर केंद्रित उच्चस्तरीय चर्चा आयोजित की गई। नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में हुए इस दो दिवसीय कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों और विकास साझेदारों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य झारखंड को देश के अग्रणी औद्योगिक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस सुझाव और रणनीतियां तैयार करना था।

उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित "औद्योगिक संवर्धन एवं निवेश" सत्र में राज्य की औद्योगिक संभावनाओं, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

निवेश आकर्षित करने और उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने, निजी निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक अवसंरचना का विस्तार करने तथा क्षेत्र-विशिष्ट निवेश अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। प्रतिभागियों ने कहा कि झारखंड के पास प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और युवा मानव संसाधन जैसी महत्वपूर्ण ताकतें हैं, जिनका बेहतर उपयोग कर राज्य को बड़े निवेश केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

चर्चा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को मजबूत करने और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी रेखांकित की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीति स्थिरता और परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन बेहद महत्वपूर्ण है।

रोजगार और कौशल विकास को मिली प्राथमिकता सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता ऐसे अवसर पैदा करना है, जिससे युवाओं को रोजगार और आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि उद्योग और पर्यटन दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुशल मानव संसाधन तैयार करने, प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कार्यबल विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उनका मानना है कि औद्योगिक विकास तभी सफल होगा, जब स्थानीय युवाओं को उसका प्रत्यक्ष लाभ मिले।

खनन से लेकर विनिर्माण तक दिखीं संभावनाएं पैनल चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने खनन, विनिर्माण, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में झारखंड की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने तकनीक आधारित विकास, नवाचार और निवेश-अनुकूल नीतियों को भविष्य की औद्योगिक प्रगति का आधार बताया।

मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि उद्योग और राज्य एक-दूसरे के पूरक हैं। सरकार और उद्योग जगत के बीच मजबूत साझेदारी से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य में समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

सत्र का संचालन उद्योग, खान एवं भू-तत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने किया। पैनल में जिंदल समूह के वी.के. शर्मा, रूंगटा समूह के सिद्धार्थ रूंगटा, इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक निवृति राय, टाटा स्टील के सुंदर रमन और वरुण बेवरेजेज लिमिटेड की प्रेसिडेंट-कारपोरेट अफेयर्स देवयानी खंखोजे शामिल रहीं।