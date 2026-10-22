दिल्ली का तीन दिवसीय डांडिया महोत्सव संपन्न, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा

छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित महोत्सव के अंतिम दिन शिक्षकों और युवाओं की भागीदारी रही। दिल्ली पर्यटन और दिल्ली सरकार के सहयोग से हुआ आयोजन।

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय डांडिया-नवरात्रि महोत्सव 2026 का रविवार को समापन हो गया। आयोजकों के मुताबिक, महोत्सव में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। नवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को दिल्ली पर्यटन और दिल्ली सरकार का सहयोग मिला।

महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया था। समापन कार्यक्रम में भी वह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली पर्यटन के प्रबंध निदेशक सुनील अंचिपक्का भी मौजूद रहे।

आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय लोक नृत्य, संगीत और त्योहारों से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में डांडिया और संगीत के साथ खान-पान के विभिन्न विकल्प भी उपलब्ध रहे। इससे लोगों को सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने और त्योहार का अनुभव करने का अवसर मिला।

अंतिम दिन शिक्षकों और युवाओं की भागीदारी महोत्सव का अंतिम दिन शिक्षकों को समर्पित था। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक और युवा कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजन में संगीत, नृत्य और पारंपरिक उत्सव से जुड़ी गतिविधियों के जरिए लोगों को एक साथ आने का अवसर मिला।

आयोजकों के अनुसार, शिक्षकों और युवाओं की भागीदारी समापन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में रही। महोत्सव में आए लोगों ने डांडिया और नवरात्रि से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा लिया।

लोक नृत्य और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने पर जोर आयोजकों ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य भारतीय लोक नृत्य और संगीत को प्रोत्साहित करने के साथ लोगों को देश की सांस्कृतिक और उत्सवी परंपराओं से जोड़ना था। कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ खान-पान की भी व्यवस्था की गई थी।