दिल्ली के नेचर बाजार में फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, 180 से अधिक स्टॉल

बाजार सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कार्यक्रमों के दौरान इसे रात 10 बजे तक खुला रखा जाएगा। प्रवेश शुल्क 50 रुपये है और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

डीटीटीडीसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील अंचिपाका ने दस्तकार की अध्यक्ष पूनम मुत्तरेजा और सह-संस्थापक लैला त्याबजी के साथ वीकेंड नाइट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

दिल्ली के नेचर बाजार में 22 अक्टूबर से फेस्टिवल ऑफ लाइट्स 2026 आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) और दस्तकार की ओर से आयोजित यह उत्सव 3 नवंबर तक चलेगा। यहां 180 से अधिक स्टॉल पर हस्तशिल्प, कपड़े, आभूषण, लोक कला, घरेलू सजावट के सामान और अलग-अलग क्षेत्रों के व्यंजन उपलब्ध हैं।

बाजार सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कार्यक्रमों के दौरान इसे रात 10 बजे तक खुला रखा जाएगा। प्रवेश शुल्क 50 रुपये है और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

हस्तशिल्प और रात का बाजार डीटीटीडीसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील अंचिपाका ने दस्तकार की अध्यक्ष पूनम मुत्तरेजा और सह-संस्थापक लैला त्याबजी के साथ वीकेंड नाइट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कारीगरों से बातचीत की और क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद लिया।

डीटीटीडीसी का उद्देश्य पर्यटन स्थलों और परियोजनाओं के जरिए दिल्ली में रात के समय पर्यटन को बढ़ावा देना है। दस्तकार पहली बार नेचर बाजार में शुक्रवार से रविवार तक शाम के समय भी उत्सव आयोजित कर रहा है। इससे लोगों को भारतीय कला और संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा और कारीगर अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे।

स्टॉल पर चिकनकारी, कशीदा, कांथा और चंबा कढ़ाई, गोटा पट्टी, कलमकारी, अज्रख, बंधनी, शिबोरी और इकत जैसे कपड़े और प्रिंट मिलेंगे। चंदेरी, माहेश्वरी और पैठणी बुनाई के उत्पाद भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आभूषणों में चांदी की फिलिग्री, डोकरा, मनके और मीनाकारी के काम के साथ लाख और कांच की चूड़ियां शामिल हैं। टेराकोटा, ब्लू पॉटरी, कागज की लुगदी से बनी कलाकृतियां, लकड़ी की नक्काशी और लोक चित्रकला के उत्पाद भी यहां मिलेंगे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और कार्यशालाएं 24 अक्टूबर को युसरा नकवी कबीर के पद प्रस्तुत करेंगी। 25 अक्टूबर को डांडिया और गरबा, 30 अक्टूबर को कुतबी ब्रदर्स की कव्वाली, 31 अक्टूबर को ध्री कुचिपुड़ी कलेक्टिव की कुचिपुड़ी प्रस्तुति और 1 नवंबर को पंजाबी गिद्धा कार्यक्रम होगा। 23 अक्टूबर को कथक और राजस्थानी लोक प्रस्तुतियां भी रखी गई हैं।

बच्चों के लिए कठपुतली शो, बायोस्कोप और जादू के कार्यक्रम होंगे। यहां 12 से अधिक खाद्य स्टॉल पर बिहार, मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के व्यंजन मिलेंगे।

24, 25 और 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को वारली और लिप्पन कला की कार्यशालाएं होंगी। महाराष्ट्र के दिलीप रामा बहोटा वारली कला और गुजरात की हरिजन पूजा रयमल लिप्पन कला से प्रतिभागियों को परिचित कराएंगी। कार्यशालाएं दोपहर 12 से 2 बजे और 3 से 6 बजे तक होंगी।