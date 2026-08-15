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दिल्ली पर्यटन ने चार नए आध्यात्मिक-हेरिटेज सर्किटों का परिचयात्मक दौरा कराया

By Ujala Chowdhry
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चार नए सर्किटों के जरिए दिल्ली के 21 आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों को एकीकृत पर्यटन अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा

दिल्ली पर्यटन ने चार नए आध्यात्मिक-हेरिटेज सर्किटों का परिचयात्मक दौरा कराया
दिल्ली पर्यटन द्वारा आयोजित परिचयात्मक दौरे के दौरान मीडिया प्रतिनिधि और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दिल्ली के आध्यात्मिक एवं विरासत स्थलों का दौरा करते हुए।

दिल्ली पर्यटन ने मीडिया प्रतिनिधियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए परिचयात्मक (FAM) दौरे का आयोजन किया। इसका उद्देश्य दिल्ली में हाल ही में तैयार किए गए आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन सर्किटों से प्रतिभागियों को परिचित कराना था। इन सर्किटों की घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 11 अगस्त को नई दिल्ली स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026 के दौरान की थी।

चारों सर्किट दिल्ली के 21 प्रमुख आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों को जोड़ते हैं। इनका उद्देश्य अलग-अलग स्थलों को एकीकृत पर्यटन अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना और दिल्ली की धार्मिक विविधता, स्थापत्य विरासत तथा सांस्कृतिक परंपराओं को सामने लाना है।

चार पर्यटन सर्किट

1. दिल्ली की आत्मा (The Soul of Delhi)
गुरुद्वारा बंगला साहिब, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, अग्रसेन की बावली, लोटस टेंपल और स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर को इस सर्किट में शामिल किया गया है। यह मार्ग अलग-अलग धर्मों और परंपराओं से जुड़े स्थलों को एक साथ जोड़ता है।

2. दिल्ली की विरासत (The Heritage of Delhi)
इस सर्किट में बिरला मंदिर, झंडेवालान माता मंदिर, जंतर-मंतर, योगमाया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर शामिल हैं। यह धार्मिक स्थलों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व वाले स्थलों को जोड़ता है।

3. दिल्ली की पवित्र समरसता (Delhi’s Sacred Harmony)
प्राचीन हनुमान मंदिर, दिगंबर जैन लाल मंदिर, आंबेडकर स्मारक, पुराना किला और हजरत निजामुद्दीन इस सर्किट का हिस्सा हैं। इसके जरिए दिल्ली की बहुधार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को एक साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. दिल्ली की प्रतिध्वनियां (Echoes of Delhi)
यह चारों सर्किटों में सबसे लंबा मार्ग है। इसमें गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब, बौद्ध मंदिर, चर्च ऑफ द रिडेम्पशन, महरौली पुरातत्व पार्क, छतरपुर मंदिर और लिंग भैरवी सन्निधानम शामिल हैं। यह सर्किट विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के साथ दिल्ली के पुरातात्विक और स्थापत्य स्थलों को जोड़ता है।

FAM दौरे के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न स्थलों का दौरा किया और उनके आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा स्थापत्य महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। दिल्ली पर्यटन के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य मीडिया और डिजिटल क्रिएटर्स को इन स्थलों से जुड़ी कहानियों, परंपराओं और कम चर्चित पहलुओं को देश और विदेश के दर्शकों तक पहुंचाने में सक्षम बनाना है।

यह पहल दिल्ली को केवल आवागमन के केंद्र के बजाय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना का हिस्सा है। प्रस्तावित सर्किटों के जरिए पर्यटकों को राजधानी में अधिक समय बिताने और पारंपरिक पर्यटन स्थलों से आगे जाकर शहर की आध्यात्मिक तथा विरासत संबंधी विविधता देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

दिल्ली पर्यटन ने कहा कि FAM दौरे के जरिए इन सर्किटों को मीडिया रिपोर्टों, डिजिटल कंटेंट, तस्वीरों, रील्स, वीडियो और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के बीच दिल्ली के विभिन्न आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों की जानकारी बढ़ाने की उम्मीद है।

Ujala Chowdhry

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