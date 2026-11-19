दिल्ली सरकार ने पांच भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिलों का पुनर्गठन कर 101 सदस्यों को शामिल किया है। मंत्री कपिल मिश्रा पांचों के अध्यक्ष होंगे। अकादमियों में 17 से 24 सदस्य होंगे। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष है। सरकार का लक्ष्य भाषाई विरासत और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

दिल्ली सरकार ने राजधानी की पांच भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया है। इनमें कुल 101 सदस्यों को शामिल किया गया है। कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा पांचों अकादमियों के अध्यक्ष होंगे। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो वर्ष का होगा। सरकार के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य दिल्ली की भाषाई विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना है।

पांच अकादमियों में नई परिषद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल पर किए गए इस पुनर्गठन को मंत्री कपिल मिश्रा की मंजूरी मिली है। इसके तहत हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी, गढ़वाली-कुमाऊंनी-जौनसारी अकादमी, मैथिली-भोजपुरी अकादमी और पंजाबी अकादमी की गवर्निंग काउंसिल नए सिरे से बनाई गई हैं।

हिंदी अकादमी में कुल 20 सदस्य होंगे। इनमें उपाध्यक्ष अनिल अग्रवंशी, 15 मनोनीत सदस्य, दो पदेन सदस्य और सदस्य सचिव शामिल हैं। संस्कृत अकादमी में 18 सदस्य रखे गए हैं। इसके उपाध्यक्ष प्रो. यशवीर सिंह होंगे। परिषद में 13 मनोनीत सदस्यों के अलावा दो पदेन सदस्य और सदस्य सचिव भी शामिल हैं।

गढ़वाली, कुमाऊंनी एवं जौनसारी अकादमी की परिषद में 17 सदस्य होंगे। डॉ. धीरज जोशी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें 12 मनोनीत सदस्यों के साथ दो पदेन सदस्य और सदस्य सचिव शामिल हैं। मैथिली-भोजपुरी अकादमी में 22 सदस्य होंगे। इसके उपाध्यक्ष बिपिन बिहारी होंगे। परिषद में 17 मनोनीत सदस्यों के अलावा दो पदेन सदस्य और सदस्य सचिव रहेंगे।

पंजाबी अकादमी की गवर्निंग काउंसिल में सबसे अधिक 24 सदस्य होंगे। सरदार इम्प्रीत सिंह बख्शी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें 19 मनोनीत सदस्यों के साथ दो पदेन सदस्य और सदस्य सचिव शामिल हैं।

दो साल का होगा कार्यकाल पांचों अकादमियों में दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) और सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) पदेन सदस्य होंगे। संबंधित अकादमियों के सचिव सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। अधिसूचना के अनुसार, पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष रहेगा।

कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि नई गवर्निंग काउंसिल में विद्वानों, विशेषज्ञों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है। ये सभी मिलकर दिल्ली की विविध भाषाई विरासत के संरक्षण, संवर्धन और समृद्धि के लिए काम करेंगे।