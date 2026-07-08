दिल्ली रिज के संरक्षण के लिए 2026-30 का ईको-रिस्टोरेशन प्लान लॉन्च, 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य

दिल्ली सरकार ने रिज क्षेत्र के लिए 2026-30 का ईको-रिस्टोरेशन प्लान पेश किया है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है। यह पहल स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करने, आक्रामक विदेशी प्रजातियों को हटाने, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के उद्देश्य से है।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के रिज क्षेत्र के वैज्ञानिक संरक्षण और दीर्घकालिक पुनर्स्थापन के लिए वर्ष 2026-30 का व्यापक ईको-रिस्टोरेशन प्लान तैयार किया है। सरकार के अनुसार, यह योजना "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत शुरू की जाएगी और इसका उद्देश्य दिल्ली के रिज क्षेत्र को वैज्ञानिक वन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और बड़े पैमाने पर देशी प्रजातियों के पौधारोपण के माध्यम से पुनर्जीवित करना है। सरकार का दावा है कि यह दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी शहरी पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन परियोजनाओं में से एक होगी।

योजना के तहत 6,303.55 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में चार वर्षों के दौरान 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इनमें 35.51 लाख पेड़ तथा 64.96 लाख झाड़ियां, बेलें और बांस शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य दिल्ली की हरित आच्छादन क्षमता बढ़ाने, जैव विविधता को मजबूत करने, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास विकसित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए रिज क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाना है।

दिल्ली सरकार के अनुसार, इस योजना का वैज्ञानिक आधार दिल्ली के पहले वर्किंग प्लान पर आधारित है, जिसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (FRI) ने तैयार किया और जिसे नवंबर 2025 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी दी थी।

पहले चरण में 28.56 लाख पौधे, हटाई जाएंगी विदेशी प्रजातियां ईको-रिस्टोरेशन प्लान के पहले चरण में वर्ष 2026-27 के दौरान दक्षिणी और मध्य रिज के 1,490 हेक्टेयर क्षेत्र में 28.56 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इनमें 14.27 लाख पेड़ तथा 14.29 लाख झाड़ियां, बेलें और बांस शामिल हैं।

सरकार ने बताया कि रिज क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से पारिस्थितिकी बहाली की जाएगी। इसके तहत विलायती कीकर (Prosopis juliflora), सुबबूल (Leucaena leucocephala) और सफेदा (Eucalyptus) जैसी आक्रामक विदेशी प्रजातियों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह स्थानीय और देशी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे।

योजना में दक्षिणी और मध्य रिज में आठ नए जलाशय विकसित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे भूजल पुनर्भरण, मिट्टी में नमी संरक्षण, वन्यजीवों को पानी की उपलब्धता और जलवायु अनुकूलन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा पंचवटी वन, ऋतु वन, ऋषि वन, वामन वृक्ष वन, बेल वन, नक्षत्र वन और कुरआनी वाटिका सहित आठ थीमैटिक वन विकसित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्रकृति और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है।

मिशन ग्रीन दिल्ली, ग्रीन ड्राइव पोर्टल और रिज संरक्षण पर जोर ईको-रिस्टोरेशन प्लान के साथ ही सरकार ने ग्रीन एक्शन प्लान 2026-27 के तहत "मिशन ग्रीन दिल्ली" भी शुरू किया है। इसके तहत पूरे दिल्ली में 70 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 20.01 लाख पेड़, 37.07 लाख झाड़ियां तथा 92,960 बांस के पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही स्कूलों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), संस्थानों और आम नागरिकों को 12.04 लाख पौधे नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे ताकि पौधारोपण को जनभागीदारी का अभियान बनाया जा सके।

"डस्ट फ्री दिल्ली अभियान" के तहत एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, सीपीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, डीडीए और आईएफसीडी जैसी एजेंसियां सड़कों, डिवाइडरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगभग 24.35 लाख पौधे लगाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे सड़क की धूल कम होगी, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और कार्बन अवशोषण क्षमता बढ़ेगी।

जनभागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार "ग्रीन ड्राइव पोर्टल" भी शुरू करेगी। इसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन पौधारोपण स्लॉट बुक कर सकेंगे, "वृक्ष रथ" के जरिए नि:शुल्क पौधे मंगा सकेंगे, सरकारी नर्सरी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और पर्यावरण संरक्षण अभियानों के लिए स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण करा सकेंगे।