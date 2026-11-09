दिल्ली में मिठाई की दुकानों और डेयरियों पर जांच, 40 नमूने लिए

त्योहारों के मौसम में दिल्ली में मिठाई दुकानों डेयरियों और निर्माण इकाइयों की जांच तेज हुई। कुल 40 नमूने लिए गए, आठ प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस मिले। मंडोली की डेयरी में 100 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने जांच अभियान तेज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने उत्तर-पूर्वी, पूर्वी, शाहदरा, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में मिठाई की दुकानों, डेयरियों और खाद्य निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान जांच के लिए 40 नमूने लिए गए। वहीं, मंडोली एक्सटेंशन की एक डेयरी में करीब 100 किलो खाने योग्य नहीं पाई गई खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभाग को नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार, जांच के दौरान आठ प्रतिष्ठानों को कमियां दूर करने के लिए सुधार नोटिस भी जारी किए गए हैं।

मंडोली में मिली दूषित सामग्री उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और शाहदरा क्षेत्र में विभागीय टीमों ने खोया, पनीर, घी, कलाकंद, लड्डू, गुलाब जामुन और ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 22 नमूने लिए। मंडोली एक्सटेंशन की एक डेयरी में निरीक्षण के दौरान दुर्गंधयुक्त खोया और रसगुल्ले मिले। इसके अलावा दूध में मच्छर और मक्खियां पाई गईं। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 100 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट कराई।

दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में भी विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत मिठाई की दुकानों और निर्माण इकाइयों सहित 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। यहां से लड्डू, बर्फी, कलाकंद, रसगुल्ला, खोया, छेना, पनीर, घी और स्किम्ड मिल्क पाउडर के 18 नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए।

बिना पंजीकरण चल रही इकाई विभाग को निहाल विहार स्थित एक मिठाई निर्माण इकाई के संबंध में शिकायत मिली थी। इस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और तीन नमूने जांच के लिए लिए। जांच में इकाई बिना एफएसएसएआई पंजीकरण के संचालित होती पाई गई।

निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिष्ठानों में निर्धारित साफ-सफाई और स्वच्छता मानकों के पालन की भी जांच की गई। जहां कमियां मिलीं, वहां कुल आठ प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए। विभाग ने कहा है कि नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट और निरीक्षण में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।