दिल्ली में दिवाली पर ड्रोन शो, भजन क्लबिंग और महाआरती का आयोजन

कार्यक्रम में पारंपरिक धार्मिक आयोजन के साथ मनोरंजन के आधुनिक स्वरूप भी शामिल किए गए। ड्रोन के जरिए आसमान में तैयार किए गए दृश्यों ने समारोह को विशेष रूप दिया। इसके साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की महाआरती आयोजित की गई।

Delhi Chief Minister Rekha Gupta takes a selfie with people during the 'Jagmag Diwali' celebrations at Central Park in Connaught Place, New Delhi.

दिल्ली सरकार और दिल्ली पर्यटन विभाग की ओर से सात नवंबर को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में दिवाली समारोह आयोजित किया गया। ‘दिल्ली की दिवाली-सबसे निराली, मिलकर मनाने वाली’ नाम से हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली पर्यटन के प्रबंध निदेशक सुनील अंचिपक्का, आईएएस भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

समारोह में भजन क्लबिंग, ड्रोन के जरिए तैयार किए गए हवाई दृश्य और मां लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को समर्पित महाआरती आकर्षण का हिस्सा रहे। आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भजन क्लबिंग में भक्ति संगीत को समकालीन अंदाज में प्रस्तुत किया गया।

भक्ति संगीत और ड्रोन शो कार्यक्रम में पारंपरिक धार्मिक आयोजन के साथ मनोरंजन के आधुनिक स्वरूप भी शामिल किए गए। ड्रोन के जरिए आसमान में तैयार किए गए दृश्यों ने समारोह को विशेष रूप दिया। इसके साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की महाआरती आयोजित की गई।

दिल्ली पर्यटन विभाग और दिल्ली सरकार ने इस आयोजन को दिवाली के सार्वजनिक उत्सव के रूप में आयोजित किया। जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि देशभर में दिवाली उत्साह के साथ मनाई जा रही है और सजावटी रोशनी के बीच भगवान राम के लौटने की खुशी व्यक्त की जा रही है।

सोशल मीडिया पर तीन प्रतियोगिताएं समारोह के अवसर पर दिल्ली पर्यटन ने सोशल मीडिया पर तीन विशेष प्रतियोगिताएं भी शुरू कीं। इनके नाम ‘आरडब्ल्यूए रंगोली’, ‘शूट एन शाइन’ और ‘रील इट’ हैं। विभाग के अनुसार, इन प्रतियोगिताओं के जरिए दिल्ली के निवासी, फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले लोग और कंटेंट क्रिएटर अपनी रचनात्मकता दिखा सकेंगे।

प्रतिभागी नौ नवंबर को दोपहर दो बजे तक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। प्रतियोगिताओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी और भाग लेने के दिशा-निर्देशों के लिए दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @delhitourism_official को फॉलो करने के लिए कहा गया है।

विभाग ने इन पहलों को लोगों को दिवाली की खुशियां साझा करने और अपने तरीके से त्योहार को दर्ज करने का मंच बताया है। हालांकि, जारी जानकारी में प्रतियोगिताओं की अलग-अलग श्रेणियों, निर्णायक प्रक्रिया, पुरस्कारों या परिणाम घोषित करने की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है।

इससे लोगों को त्योहार में भागीदारी का अवसर मिलेगा।