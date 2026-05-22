दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क घटाए, कई श्रेणियों को बड़ी राहत

दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत कई श्रेणियों में शुल्क कम किए गए हैं तथा धार्मिक संस्थानों और ZLD सिस्टम संचालित करने वाली संपत्तियों को अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क में व्यापक बदलाव करते हुए नई शुल्क व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि नई नीति का उद्देश्य शुल्क प्रणाली को सरल, पारदर्शी और राहतकारी बनाना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब शुल्क पूरे परिसर के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक जल आवश्यकता के अनुसार तय किया जाएगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया कि पुनर्निर्माण की स्थिति में यदि जल आवश्यकता नहीं बढ़ती है तो दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

धार्मिक संस्थानों और ZLD सिस्टम को छूट नई नीति के तहत आयकर अधिनियम की धारा 12AB के तहत पंजीकृत संस्थानों और धार्मिक स्थलों को 50% अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

इसके अलावा जिन संस्थागत और व्यावसायिक संपत्तियों में जीरो सीवरेज डिस्चार्ज (ZLD) सिस्टम और मानकों के अनुरूप एसटीपी संचालित हैं, उन्हें भी सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क में 50% की छूट मिलेगी।

सरकार ने कहा कि यदि ZLD प्रणाली बंद या निष्क्रिय पाई जाती है तो संबंधित छूट समाप्त कर दी जाएगी और प्रतिदिन 0.5% का दंड लगाया जाएगा।

कई श्रेणियों में शुल्क में बड़ी कमी सरकार द्वारा जारी उदाहरणों के अनुसार ए और बी श्रेणी की कॉलोनियों में 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्र वाली 300 FAR की चार मंजिला संपत्ति पर पहले लगभग Rs 13.18 लाख शुल्क लगता था, जो अब घटकर लगभग Rs 5.4 लाख रह जाएगा।

ई और एफ श्रेणी की कॉलोनियों में यही शुल्क लगभग Rs 2.7 लाख तथा जी और एच श्रेणी में लगभग Rs 1.62 लाख होगा।

इसी प्रकार 1000 वर्ग मीटर की औद्योगिक संपत्ति पर पहले जहां Rs 57.67 लाख तक शुल्क लगता था, अब यह घटकर लगभग Rs 8.91 लाख रह जाएगा।

नॉन-FAR और खुले क्षेत्र शुल्क से बाहर नई व्यवस्था के तहत नॉन-FAR और खुले क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

सरकार ने ई और एफ श्रेणी की कॉलोनियों में IFC चार्जेस पर 50% तथा जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में 70% तक छूट देने की भी घोषणा की है।

यह शुल्क केवल 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्र वाली संपत्तियों पर लागू होगा।

अनधिकृत कॉलोनियों को भी राहत सरकार ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में पंजीकृत वास्तुकारों द्वारा अनुमोदित नक्शों को मान्यता दी जाएगी ताकि लोगों को सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया का लाभ मिल सके।