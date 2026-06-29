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दिल्ली सरकार का कोचिंग संस्थानों को अल्टीमेटम, एक महीने में पूरे करें सुरक्षा मानक वरना होगी सीलिंग कार्रवाई

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए एक महीने का अल्टीमेटम दिया है। यदि संस्थान नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें सील किया जाएगा। छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

दिल्ली सरकार का कोचिंग संस्थानों को अल्टीमेटम, एक महीने में पूरे करें सुरक्षा मानक वरना होगी सीलिंग कार्रवाई

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए एक महीने की समयसीमा दी है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जिन कोचिंग सेंटरों के पास फायर ऑडिट, जरूरी सुरक्षा उपकरण और भवन संबंधी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं होंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें सील भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार छात्रों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राजधानी में बड़ी संख्या में छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं और सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सभी संस्थानों में सुरक्षित माहौल उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा कि कई कोचिंग संस्थान ऐसे भवनों में चल रहे हैं जहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं। इसलिए सरकार अब सख्त निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही हाई कोर्ट की समिति की सिफारिशों के आधार पर कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून लाएगी। प्रस्तावित कानून में फायर सेफ्टी, भवन सुरक्षा, इमरजेंसी एग्जिट, क्षमता निर्धारण और नियमित निरीक्षण जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

रेखा गुप्ता ने छात्रों और अभिभावकों से भी अपील की कि यदि किसी कोचिंग संस्थान में सुरक्षा संबंधी लापरवाही है या पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, तो इसकी जानकारी सरकार को फोन, संदेश या ईमेल के माध्यम से दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार का यह फैसला कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों को लेकर बढ़ती चिंताओं और हाल के हादसों के बाद लिया गया है। सरकार का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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