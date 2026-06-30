दिल्ली EV पॉलिसी 2026: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए Rs 7,000 करोड़ से अधिक खर्च करेगी सरकार

दिल्ली सरकार ने अपनी EV पॉलिसी 2026 के साथ एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की है, जिसमें अगले चार वर्षों में 7000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह नीति उच्च गुणवत्ता वाले परिवहन और प्रदूषण में कमी की दिशा में एक कदम है।

दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026 का विस्तृत खाका पेश किया है, जिसके तहत अगले चार वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए Rs 7,000 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी और पूरी तरह से शून्य-उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित होगी।

सरकार के अनुसार, इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को सस्टेनेबल, किफायती और भविष्य के लिए तैयार ट्रांसपोर्टेशन का राष्ट्रीय मॉडल बनाना है। नीति के तहत Rs 1,500 करोड़ से अधिक खरीद प्रोत्साहन पर, Rs 1,500 करोड़ से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग प्रोत्साहन पर और Rs 1,000 करोड़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट के रूप में Rs 3,000 करोड़ से अधिक का राजस्व छोड़ा जाएगा।

नीति के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी। हालांकि चार-पहिया वाहनों के लिए यह छूट केवल Rs 30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली गाड़ियों पर लागू होगी।

सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर पहले वर्ष में Rs 30,000 तक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर Rs 50,000 तक और N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर Rs 1 लाख तक प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध तरीके से केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का प्रस्ताव भी रखा है। 1 जनवरी 2027 से एल-5 श्रेणी के ऑटो और N1 मालवाहक वाहनों का केवल इलेक्ट्रिक रूप में ही पंजीकरण होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

स्कूल बसों के लिए भी चरणबद्ध इलेक्ट्रिफिकेशन लक्ष्य तय किए गए हैं। इसके अलावा भारी प्रदूषण कम करने के लिए शुरुआती 1,000 N2 इलेक्ट्रिक ट्रकों को 10 वर्षों तक ‘नो एंट्री’ समय से छूट देने का प्रस्ताव है।