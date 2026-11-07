दिल्ली की दिवाली उत्सव में ड्रोन शो और भजन क्लबिंग का आयोजन

कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 6 और 7 नवंबर को हो रहा दो दिवसीय आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा हुए शामिल

नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में ‘दिल्ली की दिवाली’ उत्सव के उद्घाटन के दौरान दीप प्रज्वलित करतीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

दिल्ली पर्यटन और दिल्ली सरकार की ओर से कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 6 और 7 नवंबर को ‘दिल्ली की दिवाली – सबसे निराली, मिलकर मनाने वाली’ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय इस कार्यक्रम के माध्यम से दीपावली के उत्साह को साझा करने के साथ सामुदायिक भागीदारी और राजधानी की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

इस उत्सव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, मंत्री रविंद्र इंदर राज, सांसद हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली पर्यटन के प्रबंध निदेशक सुनील अंचिपक्का सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। आयोजन को राजधानी में दीपावली के सामूहिक उत्सव के रूप में तैयार किया गया है, जहां सांस्कृतिक गतिविधियों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को एक साथ आने का अवसर मिल रहा है।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ड्रोन शो से सजेगा उत्सव दो दिवसीय उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेगा ड्रोन शो, भजन क्लबिंग और आकर्षक नकद पुरस्कारों वाली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में ड्रोन शो विशेष आकर्षण के रूप में सामने आया, जिसमें आसमान में जगमगाती रोशनी और विभिन्न आकृतियों के माध्यम से दीपावली की कहानी प्रस्तुत की गई। इस प्रस्तुति के जरिए पारंपरिक त्योहार को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया।

उत्सव के दूसरे दिन भी आगंतुकों के लिए कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। इनमें महाआरती, ड्रोन शो और भजन क्लबिंग शामिल हैं। भजन क्लबिंग के माध्यम से पारंपरिक भक्ति संगीत को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं, महाआरती के आयोजन से दीपावली के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया जाएगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इन गतिविधियों का उद्देश्य अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को उत्सव से जोड़ना है।

सोशल मीडिया प्रतियोगिताओं में भी ले सकेंगे हिस्सा दिल्ली पर्यटन की ओर से उत्सव के तहत तीन विशेष सोशल मीडिया प्रतियोगिताएं भी शुरू की गई हैं। इनमें ‘आरडब्ल्यूए रंगोली’, ‘शूट एन शाइन’ और ‘रील इट’ शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं के जरिए दिल्लीवासियों, फोटोग्राफी के शौकीनों और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा दीपावली से जुड़ी खुशियों को अनूठे अंदाज में साझा करने का अवसर दिया जा रहा है।

‘आरडब्ल्यूए रंगोली’ प्रतियोगिता के माध्यम से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को सामूहिक रूप से रंगोली बनाने और अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं, ‘शूट एन शाइन’ और ‘रील इट’ प्रतियोगिताओं के जरिए प्रतिभागी तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से दीपावली के उत्सवी माहौल को सामने ला सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं में आकर्षक नकद पुरस्कार भी रखे गए हैं।

प्रतिभागियों को प्रतियोगिताओं में 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक हिस्सा लेने का अवसर दिया गया था। इच्छुक लोग प्रतियोगिताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी और भागीदारी के दिशा-निर्देशों के लिए दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल delhitourism_official को फॉलो कर सकते हैं।

दिल्ली पर्यटन के अनुसार, इस भव्य आयोजन का उद्देश्य दीपावली के उत्सवी उल्लास को बढ़ावा देना और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही लोगों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना भी आयोजन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।