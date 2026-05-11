सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गौरी शंकर मंदिर में की पूजा-अर्चना

सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया। कार्यक्रम में कई मंत्री और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को चांदनी चौक स्थित प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे।

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, यह विशेष पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी अवसर पर सोमनाथ मंदिर में पूर्ण विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की।

लाइव प्रसारण के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुईं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गौरी शंकर मंदिर में पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ लाइव प्रसारण के माध्यम से सोमनाथ मंदिर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भी सहभागिता की।

कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर “हर हर महादेव” के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए।

‘भारत की संस्कृति और सनातन चेतना को पराजित नहीं किया जा सकता’ सरकारी बयान में कहा गया कि अनेक आक्रमणों और विध्वंस के बावजूद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इस बात का प्रतीक है कि भारत की संस्कृति, श्रद्धा और सनातन चेतना को कभी पराजित नहीं किया जा सकता।

बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकास भी और विरासत भी” के संकल्प का भी उल्लेख किया गया और कहा गया कि भारत आज अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहा है।

मंत्री और श्रद्धालु रहे मौजूद इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।