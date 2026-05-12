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बिना बताए LNJP अस्पताल पहुंचीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा और नर्सों के योगदान को सराहा

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल का सरप्राइज विजिट कर नर्सों के योगदान की सराहना की और नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना वृद्धि का उल्लेख किया।  

बिना बताए LNJP अस्पताल पहुंचीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा और नर्सों के योगदान को सराहा

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया और वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात कर उनके योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री के अचानक अस्पताल पहुंचने से नर्सिंग समुदाय के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला।

मुख्यमंत्री ने नर्सों को संबोधित करते हुए कहा कि अस्पतालों में केवल दवाइयां ही मरीजों का इलाज नहीं करतीं, बल्कि नर्सों की मुस्कान, संवेदनशीलता और देखभाल मरीजों को मानसिक मजबूती और भरोसा देती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उपचार करते हैं, लेकिन मरीजों को मां जैसा स्नेह, धैर्य और अपनापन नर्सों से मिलता है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि मानवता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है और नर्सें इस भावना को प्रतिदिन अपने कार्यों के माध्यम से जीवंत करती हैं। उन्होंने नर्सिंग समुदाय को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी नर्सें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार नर्सिंग समुदाय को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना वृद्धि कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती, सम्मान और बेहतर भविष्य मिल सके।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई नियुक्तियों और अन्य सुधारात्मक कदमों पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार का उद्देश्य ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करना है, जहां मरीजों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानजनक कार्य वातावरण मिल सके।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मुख्यमंत्री का यह दौरा नर्सिंग समुदाय के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का संदेश माना जा रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों ने भी मुख्यमंत्री के इस कदम को प्रेरणादायक बताया।

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