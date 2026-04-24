दिल्ली CM रेखा गुप्ता का अस्पताल में औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरुणा आसफ अली अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने आधुनिक, नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य तंत्र की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए। यह कदम गर्मियों में अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उठाया गया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरुणा आसफ अली अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर अस्पताल में व्यवस्थाओं और डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों, कर्मचारियों और अस्पताल प्रबंधन से फीडबैक लिया और स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, तेज, संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। आधिकारिक बयान के अनुसार, “हमारा संकल्प है कि दिल्ली का हर नागरिक ऐसे स्वास्थ्य तंत्र का अनुभव करे जहां समय पर उपचार मिले, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, स्वच्छ वातावरण हो और हर मरीज को सम्मान के साथ सेवा प्राप्त हो।”

गर्मियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को दवाइयों की उपलब्धता, पीने के पानी, स्वच्छता और मरीजों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम बढ़ती गर्मी के बीच अस्पतालों में बढ़ते दबाव को देखते हुए उठाया गया है।

बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति पर जोर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ दिल्ली सरकार बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन पर भी ध्यान दे रही है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, सरकार आईटीओ बैराज के पास यमुना नदी में गाद हटाने का काम शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे जल प्रवाह सुचारु रहे और बाढ़ की स्थिति से निपटा जा सके।

2023 में यमुना में रिकॉर्ड जल स्तर के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी थी। अधिकारियों के अनुसार, भारी गाद के कारण बैराज के गेट ठीक से काम नहीं कर पाए थे, जिससे पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल गया था। इस बार सरकार ने समय पर नालों की सफाई और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष तैयारी के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग क्षेत्र में जल एटीएम का उद्घाटन भी किया। PTI के मुताबिक, ये एटीएम आधुनिक आरओ प्रणाली से लैस हैं और प्रति घंटे करीब 2,000 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध करा सकते हैं। स्थानीय निवासियों को स्मार्ट कार्ड दिए गए हैं, जिससे वे आसानी से स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री ने मुनक नहर की सफाई और छठ घाट के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।

महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक सेवाएं दिल्ली सरकार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी कई कदम उठा रही है। PTI के अनुसार, ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ योजना के तहत अब तक 5.3 लाख से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनसे महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्ड ‘वन नेशन, वन कार्ड’ पहल के तहत काम करता है और एक ही कार्ड से विभिन्न सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग संभव बनाता है। इससे न केवल यात्रा आसान होती है, बल्कि परिवारों पर आर्थिक बोझ भी कम होता है।

सरकार ने झुग्गी बस्तियों के विकास और वहां रहने वाले लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम जारी रखने की बात कही है।