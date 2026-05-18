दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुरू किया ‘मेट्रो मंडे’ अभियान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को ‘मेट्रो मंडे’ पहल की शुरुआत करते हुए मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन से दिल्ली सचिवालय पहुंचकर लोगों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को ‘मेट्रो मंडे’ पहल की शुरुआत की। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने की अपील के तहत शुरू किया गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह अपने आधिकारिक आवास मुख्यमंत्री जन सेवा सदन, सिविल लाइंस से पैदल चलकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लोक निवास पहुंचीं, जहां उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में सवार होकर आईटीओ मेट्रो स्टेशन पहुंचीं। वहां से उन्होंने दिल्ली सचिवालय स्थित कार्यालय पहुंचने के लिए फीडर बस का उपयोग किया।

इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और रविंद्र इंद्राज भी उनके साथ मौजूद रहे।

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिल्ली सरकार के अनुसार, ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना, ईंधन की बचत करना और नागरिक भागीदारी को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री के आह्वान पर सोमवार को दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने भी मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग कर अपने कार्यालयों तक यात्रा की।

अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य ट्रैफिक दबाव और ईंधन खपत को कम करने के साथ-साथ लोगों को पर्यावरण अनुकूल यात्रा के लिए प्रेरित करना है।

मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से रेखा गुप्ता सार्वजनिक भागीदारी, ऊर्जा संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े अभियानों पर जोर देती रही हैं।

हाल के दिनों में दिल्ली सरकार ने वाहन काफिलों के सीमित उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और ऊर्जा बचत उपायों को लेकर कई पहल की घोषणा की थी।