‘Delhi Next’ में युवाओं के इनोवेशन की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की सराहना

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने 'Delhi Next – Code, Create & Change' कार्यक्रम में युवाओं की नवाचार क्षमता की पहचान की। यह पहल 1 करोड़ से अधिक युवाओं को तकनीकी मॉडल्स विकसित करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे दिल्ली के शहरी मुद्दों का समाधान किया जा सके।

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को Delhi Next – Code, Create & Change कार्यक्रम में देशभर से आए युवा इनोवेटर्स की प्रतिभा, ऊर्जा और नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल युवाओं के विचारों को सीधे सुशासन और जनहित से जोड़ने का एक प्रभावशाली मंच बनकर उभरी है।

1 करोड़ से अधिक युवाओं तक पहुंचा सिविक-टेक कार्यक्रम कार्यक्रम को देश के सबसे बड़े सिविक-टेक इनोवेशन अभियानों में से एक बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल ने देशभर में 1 करोड़ से अधिक युवाओं तक अपनी पहुंच बनाई और उन्हें शहरी समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक आधारित मॉडल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इसमें छात्रों, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स और युवा उद्यमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

कार्यक्रम के तहत चुनी गई शीर्ष 60 टीमों ने ट्रैफिक जाम, जलभराव, वायु प्रदूषण, डिजिटल सेवाओं, नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसी चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों ने ऐसे तकनीकी मॉडल और एप्लिकेशन पेश किए, जिनका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुगम बनाना है।

चयनित इनोवेशन्स को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करेगी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन इनोवेशन्स को अब दिल्ली सरकार संबंधित विभागों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करेगी। उन्होंने बताया कि चयनित टीमों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और स्पष्ट कार्यान्वयन रोडमैप भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इन विचारों को जमीन पर उतारकर उनकी व्यवहारिकता का आकलन किया जा सके।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, “Delhi Next केवल एक हैकाथॉन नहीं है, बल्कि यह युवाओं की सोच और शासन व्यवस्था के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रहा है। देश के युवा आज केवल नौकरी खोजने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समस्याओं के समाधान देने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं।”

विशेषज्ञों का मानना है कि सिविक-टेक आधारित पहलें भविष्य की शहरी शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तकनीक आधारित समाधान ट्रैफिक प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, नागरिक शिकायत निवारण और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में प्रभावी साबित हो सकते हैं।