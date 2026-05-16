ओबीसी वेलफेयर संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ओबीसी वेलफेयर संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाओं और समावेशी विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान सामाजिक न्याय, पिछड़ा वर्ग कल्याण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई।

सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि राज्य में ओबीसी कल्याण के लिए विधिक और संस्थागत व्यवस्था मौजूद है तथा विभिन्न योजनाओं के पॉलिसी रिव्यू, फीडबैक और फॉलोअप के माध्यम से लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में करीब 90 जाति और उपजाति समुदाय ओबीसी सूची में शामिल हैं, जिनके विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य की नीतियां और बजट गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं को जरूरतमंदों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष और सांसद गणेश सिंह सहित सांसद विजय बघेल, डॉ. स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी (साक्षी महाराज), विद्युत बरन महतो, रोडमल नागर, रमाशंकर विद्यार्थी राजभर, डॉ. अशोक कुमार यादव, गिरधारी यादव, मस्तान राव यादव बीड़ा, राजेंद्र गहलोत, शुभाशीष खूंटिया और मयंककुमार नायक मौजूद रहे।

इस दौरान लोकसभा के संयुक्त सचिव अतुल आनंद, उप सचिव पुनीत भाटिया, मुख्यमंत्री के अपर सचिव मनमोहन मैनाली और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।