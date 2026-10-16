बर्नीगाड़ में डिग्री कॉलेज शुरू, 217 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी के बर्नीगाड़ में राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया और 217 करोड़ रुपये के 38 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा क्षेत्र स्थित बर्नीगाड़ में राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सेवा सेतु अभियान के जनसेवा शिविर में लगभग 217 करोड़ रुपये की लागत के 38 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें 30 कार्यों का शिलान्यास और आठ का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय बर्नीगाड़ के स्थायी भवन और परिसर का निर्माण जल्द शुरू कराने की घोषणा की। उन्होंने राजा रघुनाथ देवडोकरी में मिनी स्टेडियम बनाने और बर्नीगाड़ थाला चौक से राजकीय इंटर कॉलेज तक मोटर मार्ग बनाने की भी घोषणा की। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय बड़कोट और चिन्यालीसौड़ को उच्चीकृत करने की बात कही। उन्होंने डाडा गांव छानी से टटाऊ तक पहले घोषित पुल और सड़क का निर्माण जल्द पूरा कराने का आश्वासन भी दिया।

सड़कों पर अधिक खर्च मुख्यमंत्री ने 194 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 30 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें पीएमजीएसवाई खंड पुरोला के 176.87 करोड़ रुपये के 18 कार्य शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग पुरोला के पांच कार्यों पर छह करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग बड़कोट के चार कार्यों पर 6.61 करोड़ रुपये और सिंचाई खंड पुरोला के तीन कार्यों पर 5.12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने 22 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के आठ कार्यों का लोकार्पण भी किया। इनमें पीएमजीएसवाई खंड पुरोला के 18.76 करोड़ रुपये के तीन कार्य, समग्र शिक्षा के 1.25 करोड़ रुपये के तीन कार्य, माध्यमिक शिक्षा का 1.36 करोड़ रुपये का एक कार्य और लोक निर्माण विभाग बड़कोट का 97 लाख रुपये का एक कार्य शामिल है।

योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर जनसेवा शिविर में धामी ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को चेक तथा उपकरण वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों से सरकारी योजनाओं की प्रगति और लोगों को मिल रहे लाभों की जानकारी भी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा सेतु अभियान का उद्देश्य सरकार को जनता के बीच पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, ताकि उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए बार-बार तहसील और जिला मुख्यालय न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके स्थायी भवन और परिसर के लिए भूमि उपलब्ध है और निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

धामी ने कहा कि राज्य में 3.10 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के जरिए 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।