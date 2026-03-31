हरियाणा मंडियों में सरसों खरीद पर विवाद, AAP के आरोपों के बीच सरकार ने व्यवस्थाओं का किया दावा

AAP ने पहले दिन अव्यवस्था और कम खरीद का आरोप लगाया, सरकार ने रबी खरीद सीजन के लिए तैयारियों और सुधारों पर दिया जोर

हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद के पहले दिन मंडियों की व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने जहां बड़े पैमाने पर अव्यवस्था, देरी और तकनीकी खामियों के आरोप लगाए हैं, वहीं राज्य सरकार ने रबी खरीद सीजन के लिए व्यापक तैयारियों और सुधारों का दावा किया है।

AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि राज्य की अधिकांश मंडियों में खरीद प्रक्रिया पहले दिन प्रभावित रही। उनके मुताबिक, करीब 1.2 लाख क्विंटल सरसों की आवक के बावजूद सरकारी एजेंसियां बहुत कम मात्रा में खरीद कर पाईं, जिससे किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि जींद, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी और रोहतक जैसे जिलों में किसानों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। ढांडा ने ई-खरीद प्रणाली में तकनीकी खामियों का भी मुद्दा उठाया और दावा किया कि सर्वर समस्याओं और डेटा सत्यापन में गड़बड़ियों के कारण कई किसानों को गेट पास नहीं मिल सका।

AAP नेता ने यह भी आरोप लगाया कि मंडियों में बुनियादी सुविधाओं जैसे बारदाना, तुलाई व्यवस्था और पर्याप्त श्रमिकों की कमी रही, जबकि पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी अभाव था। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹6,200 प्रति क्विंटल घोषित होने के बावजूद देरी के कारण किसान निजी व्यापारियों को कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर हुए।

हालांकि, राज्य सरकार ने इन आरोपों पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन रबी खरीद सीजन को लेकर अपनी तैयारियों पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में लगभग 13 लाख मीट्रिक टन सरसों खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 25 प्रतिशत खरीद केंद्रीय एजेंसियों — NAFED और NCCF — के माध्यम से, जबकि 75 प्रतिशत खरीद राज्य एजेंसियों द्वारा की जानी है।

सरकार ने यह भी बताया कि खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार किए गए हैं। सभी मंडियों को जियो-फेंस किया गया है और किसानों के गेट पास ई-खरीद मोबाइल ऐप के जरिए जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा, “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकृत किसानों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

राज्य में सरसों खरीद के लिए 112 मंडियां चिन्हित की गई हैं, जबकि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी, जिसके लिए 416 मंडियां निर्धारित की गई हैं।