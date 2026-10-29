बैलेट पेपर से चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला: विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 28 विधान परिषद सीटों के चुनाव में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से हुए चुनावों में पार्टी खाता नहीं खोल सकी। साय ने मतदान प्रणाली को दोष देने के बजाय हार के कारणों पर आत्ममंथन करने को कहा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बुधवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली कांग्रेस इन चुनावों में भी एक सीट नहीं जीत सकी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस बार-बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती रही है। इसके बावजूद चार राज्यों में हुए विधान परिषद चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक का उल्लेख किया, जहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी।

साय ने सवाल उठाया कि मतदान प्रक्रिया पर चुनावी हार का ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस अब बैलेट पेपर से हुए चुनावों में अपनी पराजय के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी।

जनता के विश्वास पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपनी चुनावी विफलताओं के कारणों पर आत्ममंथन करना चाहिए। उनके मुताबिक, हार के लिए मतदान प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पार्टी को जनता के बीच अपने समर्थन पर विचार करना चाहिए।

साय ने कहा कि चुनाव ईवीएम से हों या बैलेट पेपर से, जीत के लिए जनता का विश्वास जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे आरोप लगाने और राजनीतिक शोर-शराबा करने से चुनाव नहीं जीते जा सकते।

कर्नाटक का भी किया जिक्र मुख्यमंत्री ने चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों के चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी। उन्होंने कर्नाटक में पार्टी की सरकार होने के बावजूद कोई सीट नहीं जीतने को लेकर भी सवाल उठाए।