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कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल ने भगवंत मान को घेरने के लिए बनाई ‘टीम ए, बी, सी’: बलतेज पन्नू

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल ने मिलकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला करने के लिए एक रणनीति तैयार की है। 

कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल ने भगवंत मान को घेरने के लिए बनाई ‘टीम ए, बी, सी’: बलतेज पन्नू

आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पर मिलकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को निशाना बनाने का आरोप लगाया। पार्टी के पंजाब मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि विपक्षी दलों के पास आप सरकार के कामों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए तीनों दल “टीम ए, बी और सी” बनाकर सरकार पर हमला कर रहे हैं।

विपक्ष के पास आप सरकार के कामों का जवाब नहीं, इसलिए मिलकर कर रहे हमला: आप

चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में बलतेज पन्नू ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह दिशाहीन हो चुकी है और पंजाब के मुद्दों पर काम करने के बजाय अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक कलह ने पार्टी की राजनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया है।

पन्नू ने कहा, “कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल का एकमात्र एजेंडा भगवंत मान को निशाना बनाना है क्योंकि वे आप सरकार के कामों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास पंजाब के विकास का कोई रोडमैप या विजन नहीं है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह तालमेल के साथ काम कर रही हैं। “कांग्रेस नेता भाजपा के मामलों पर बोल रहे हैं और भाजपा नेता कांग्रेस के मामलों पर टिप्पणी कर रहे हैं। इससे साफ है कि दोनों पार्टियां मिलकर राजनीति कर रही हैं,” उन्होंने कहा।

भाजपा पर निशाना साधते हुए पन्नू ने कहा कि पंजाब भाजपा अब “कांग्रेस विंग” बन चुकी है क्योंकि उसके अधिकांश प्रमुख चेहरे पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा की हालिया अमित शाह से मुलाकात का भी जिक्र करते हुए कहा कि उसकी राजनीतिक अहमियत सब समझते हैं।

मुफ्त बिजली, नहरी पानी और महिलाओं को सहायता का किया जिक्र

आप नेता ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने वे काम किए हैं जो पिछली सरकारें दशकों तक नहीं कर सकीं। उन्होंने दावा किया कि पहली बार पंजाब के टेल-एंड गांवों तक नहरी पानी पहुंचा है। इसके साथ ही 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के कारण करीब 90 प्रतिशत परिवारों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं।

पन्नू ने कहा कि किसानों को दिन में निर्बाध बिजली और नहरी पानी मिल रहा है, जबकि 34 लाख से अधिक महिलाओं को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि बाकी पात्र महिलाओं को 1 अगस्त से राशि मिलनी शुरू होगी।

उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी पंजाब के विकास की बात करने के बजाय नेतृत्व की लड़ाई में उलझी हुई है। “एक दिन कहा जाता है कि चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, दूसरे दिन कहा जाता है कि भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस नेताओं से मिलने आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों का इंतजार कर रही है,” उन्होंने कहा।

पन्नू ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले आप पर दिल्ली से संचालित होने का आरोप लगाती थी, लेकिन अब खुद हर फैसले के लिए दिल्ली हाईकमान की तरफ देख रही है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब पंजाब कांग्रेस मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ अपना हमला तेज कर चुकी है। पीटीआई के अनुसार, कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में मान के सामाजिक बहिष्कार की अपील की थी और उनके इस्तीफे की मांग भी उठाई थी। कांग्रेस नेताओं ने उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था।

पन्नू ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल पंजाब को आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक सौदेबाजी शुरू हो चुकी है और कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “पंजाब की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में ऐसे अवसरवादी नेताओं को जवाब देगी।”

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