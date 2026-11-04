कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेतृत्व में स्पष्टता, क्षमता और भरोसे की कमी: मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर स्पष्टता, क्षमता और विश्वसनीयता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने चुनावी हार और जनादेश पर बात की। गोरखपुर में नितिन नबीन के साथ पदयात्रा को लोकतंत्र की रक्षा का संदेश बताया; पोस्ट में आरोपों के समर्थन में उदाहरण नहीं दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेतृत्वकर्ताओं में क्लैरिटी, कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी का अभाव है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि जनादेश का अनादर इसी सोच का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनावों में लगातार हार से विपक्ष की हताशा अब अराजकता की राजनीति में बदल रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन चुनावों में हार के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति को जनादेश के सम्मान से जोड़ते हुए विपक्ष की राजनीतिक सोच पर सवाल उठाए। हालांकि, अपनी पोस्ट में उन्होंने किसी खास चुनाव या घटना का उल्लेख नहीं किया।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह बात कही।

विपक्ष पर मुख्यमंत्री का हमला मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में विपक्षी दलों के नेतृत्व को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि चुनावी हार के बाद जनादेश का सम्मान करने के बजाय अराजकता की राजनीति की जा रही है। उनके बयान में कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों को लेकर आलोचना की गई। मुख्यमंत्री ने अपने आरोपों के समर्थन में पोस्ट में अलग से कोई उदाहरण नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि है और राजनीतिक दलों को उसका सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की हताशा को अराजकता से जोड़ते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत बताया। यह टिप्पणी उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर हमला करते हुए की।

गोरखपुर में पदयात्रा मुख्यमंत्री ने बताया कि वह बुधवार को गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य अराजकता के विरुद्ध जनजागरण करना और लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा का संकल्प दोहराना है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पदयात्रा के जरिए लोगों के बीच लोकतंत्र के सम्मान का संदेश रखा जाएगा। आयोजन का नाम विपक्ष पर उनके हमले में इस्तेमाल किए गए अराजकता के आरोप से भी जुड़ता है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने पदयात्रा के कार्यक्रम, मार्ग या इसमें शामिल होने वाले अन्य लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।