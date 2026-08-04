राष्ट्रमंडल रजत विजेता ज्ञानेश्वरी यादव को Rs 30 लाख, डीएसपी पदोन्नति

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव का छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सम्मान किया गया।

उन्हें 30 लाख रुपये का पुरस्कार और डीएसपी पद पर पदोन्नति दी गई, जो राज्य की खेल नीति का प्रतीक है और सामर्थ्य के प्रति युवाओं को प्रेरित करेगी।

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव का सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उन्हें 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा पुलिस विभाग में आउट ऑफ टर्न उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर पदोन्नति देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान केवल एक खिलाड़ी का नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रतिभा, मेहनत और संकल्प का सम्मान है।

राजनांदगांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक हासिल किया।

पहले राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीतने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव ने अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद खिलाड़ी ने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और निरंतर अभ्यास, अनुशासन तथा समर्पण के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लासगो रवाना होने से पहले उन्होंने ज्ञानेश्वरी से मुलाकात कर उनके बेहतर प्रदर्शन की कामना की थी। प्रतियोगिता में पदक जीतने के बाद उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से भी उन्हें बधाई दी थी। मुख्यमंत्री निवास में उनका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व और उत्सव का अवसर है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ज्ञानेश्वरी यादव को 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि के साथ पुलिस विभाग में आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी की सफलता प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कठिन परिस्थितियां भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनतीं।

खेल अधोसंरचना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन पर सरकार का जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित कर रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, आवश्यक संसाधन और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां प्रदेश का प्रत्येक प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सके और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें अवसर देना और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना राज्य की खेल नीति का महत्वपूर्ण आधार है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के अधिक खिलाड़ी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव जैसी खिलाड़ियों की उपलब्धियां नई पीढ़ी का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेंगी और खेलों के प्रति युवाओं का रुझान मजबूत होगा।