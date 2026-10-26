बिल्हौर-बिठूर को 411 करोड़ की 48 परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी

मुख्यमंत्री 26 अक्टूबर को लखनऊ में जीसीसी इनोवेशन समिट 2026 का भी शुभारंभ करेंगे। कहा- निवेश और नवाचार से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अक्टूबर को कानपुर के बिल्हौर-बिठूर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनसुविधाओं का विस्तार, निवेश को प्रोत्साहन और नवाचार के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों का सृजन नए उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में बताया कि 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कानपुर नगर के बिठूर में बिल्हौर और बिठूर विधानसभा क्षेत्रों की 411 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने विकास परियोजनाओं को जनजीवन बेहतर बनाने के प्रयासों से जोड़ते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

योगी आदित्यनाथ इसी दिन लखनऊ में जीसीसी इनोवेशन समिट 2026 का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस समिट में वैश्विक कंपनियों और विश्वविद्यालयों के साथ होने वाले समझौता ज्ञापनों (एमओयू) से तकनीकी अनुसंधान, नवाचार और उच्च कौशल आधारित रोजगार की नई संभावनाएं विकसित होंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपनी ही धरती पर वैश्विक पहचान बनाने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की विकास दृष्टि का हिस्सा है।

बिल्हौर और बिठूर में 48 परियोजनाओं का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के मुताबिक, कानपुर नगर के बिल्हौर और बिठूर विधानसभा क्षेत्रों में 411 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कुल 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि बिठूर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिए जाएंगे।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक ओर जनसुविधाओं से जुड़ी विकास परियोजनाएं हैं, तो दूसरी ओर निवेश और नवाचार के माध्यम से युवाओं के भविष्य के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे प्रदेश के विकास की ऐसी दिशा बताया, जिसमें बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ रोजगार और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि जयंती और विकास कार्यक्रमों को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोगों को भगवान श्रीराम के जीवन चरित्र और रामराज्य के आदर्शों से परिचित कराया है। उनके अनुसार, प्रदेश अपनी गौरवशाली विरासत से प्रेरणा लेते हुए भविष्य की नई संभावनाओं के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

हालांकि, घोषित कार्यक्रम में शामिल 48 परियोजनाओं के अलग-अलग विवरण और क्षेत्रवार लागत का ब्योरा साझा नहीं किया गया है।

जीसीसी समिट से तकनीक और रोजगार के अवसरों पर जोर लखनऊ में आयोजित होने वाले जीसीसी इनोवेशन समिट 2026 को मुख्यमंत्री ने प्रदेश को वैश्विक तकनीक, नवाचार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक कंपनियों और विश्वविद्यालयों के साथ प्रस्तावित एमओयू से तकनीकी अनुसंधान, नवाचार और उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने बेहतर होती कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशोन्मुख नीतियों को प्रदेश में नई संभावनाओं के आधार के रूप में गिनाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को भी वैश्विक तकनीक और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ने की संभावनाएं मजबूत होंगी।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की स्थिति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उस समय प्रदेश की औद्योगिक और तकनीकी क्षमता के अनुरूप निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश विकास, तकनीक और नवाचार को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।