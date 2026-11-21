केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री की मौजूदगी को कठिन समय में कर्तव्य के प्रति समर्पण का उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को हरिद्वार में अपनी मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद शाम को लखनऊ पहुंचे और पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत दुख के समय भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में पहुंचना जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

जयंत चौधरी ने कहा, “इतने कठिन समय में भी सीएम योगी हमारे बीच आए और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने हम सभी के सामने कर्तव्य के प्रति समर्पण का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।” केंद्रीय मंत्री ने यह बात लखनऊ में आयोजित पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में कही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार, 20 नवंबर को निधन हो गया था। उस समय मुख्यमंत्री युवाओं को टैबलेट वितरित करने के बाद उनसे संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम पूरा करने के बाद वह गोरखपुर से अपने पैतृक गांव पहुंचे और मां के अंतिम दर्शन किए। शनिवार सुबह हरिद्वार में सावित्री देवी का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हुए और शाम को कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लखनऊ की धरती पर प्रधानमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। व्यक्तिगत क्षति के बावजूद उन्होंने समारोह में हिस्सा लिया और अपने संबोधन में प्रदेश के युवाओं के भविष्य और कौशल विकास से जुड़े विषयों पर बात की।

जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री के समर्पण को सराहा समारोह के दौरान जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इतने कठिन समय में भी उनका कार्यक्रम में शामिल होना जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस फैसले को कर्तव्य के प्रति समर्पण का उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री के लिए शनिवार का दिन व्यक्तिगत रूप से कठिन रहा। सुबह हरिद्वार में मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद वह लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य अतिथियों का स्वागत किया तथा पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया।

जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी लोगों के बीच पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी और उस समय की परिस्थितियों पर केंद्रित रही।

इससे एक दिन पहले, शुक्रवार को मां के निधन की सूचना मिलने के समय मुख्यमंत्री गोरखपुर में युवाओं के साथ कार्यक्रम में व्यस्त थे। टैबलेट वितरण के बाद युवाओं से संवाद पूरा कर वह अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्होंने मां को अंतिम विदाई दी।

युवाओं के भविष्य और कौशल विकास पर दिया संबोधन पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर अपने विचार रखे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कौशल हासिल करने वाले युवाओं के जीवन में आए बदलावों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में कौशल विकास और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के अवसरों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं के भविष्य को लेकर प्रदेश की दिशा और कौशल विकास के महत्व पर बात की। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने कौशल प्राप्त कर रहे युवाओं के जीवन में आए बदलावों को देश के लोगों के सामने रखा।

मुख्यमंत्री की मां के निधन के बाद इस कठिन समय में उनके प्रति लोगों ने संवेदना और समर्थन व्यक्त किया। लोगों ने दिवंगत सावित्री देवी की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।