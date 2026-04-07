बस्तर 2.0 विकास योजना पर PM मोदी से मिले सीएम विष्णु देव साय

पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप पर फोकस; पीएम को बस्तर आने का दिया न्योता

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार “बस्तर 2.0” ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों में कमी आने से विकास के लिए अनुकूल माहौल बना है। उन्होंने बस्तर को शांति और प्रगति के केंद्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा साझा की।

प्रस्तावित योजना में पर्यटन, स्टार्टअप, आधारभूत संरचना और नवाचार पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत सड़कों और पुलों के निर्माण, रेलवे नेटवर्क के विस्तार और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की योजना शामिल है। साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लंबित कार्यों को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्कूलों के उन्नयन, नए चिकित्सा संस्थानों और दूरदराज क्षेत्रों में डॉक्टरों के लिए सुविधाओं का विस्तार प्रस्तावित है।

कृषि क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से हजारों हेक्टेयर भूमि को लाभ पहुंचाने की योजना है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी एक विशेष नीति तैयार की गई है, जिसके तहत आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में नए उद्यमों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा गया है।

पर्यटन विकास के तहत चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात तथा कांगेर वैली नेशनल पार्क जैसे प्रमुख स्थलों को विकसित करने की योजना है। इसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का निमंत्रण दिया और कहा कि इस दौरान कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा सकता है।