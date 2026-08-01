पीएम मोदी से मिले सीएम साय, यूरिया संयंत्र और बस्तर की विकास परियोजनाओं के लिए मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री ने 461 गांवों को स्थायी बिजली ग्रिड से जोड़ने और छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का प्रस्ताव रखा

मुख्यमंत्री ने बस्तर सहित दूरस्थ और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के 461 गांवों का विषय भी प्रधानमंत्री के सामने रखा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 31 जुलाई को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की औद्योगिक और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के साथ बस्तर क्षेत्र के लिए तैयार विकास योजना पर चर्चा की। राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में प्रस्तावित गैस आधारित यूरिया संयंत्र, दूरस्थ क्षेत्रों के 461 गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने और रायपुर अथवा बस्तर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र से सहयोग मांगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राजनांदगांव में लगभग ₹10,500 करोड़ की लागत से गैस आधारित यूरिया परियोजना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के मुताबिक, परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है और राज्य स्तर पर आवश्यक स्वीकृतियां भी पूरी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र से परियोजना को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया।

साय ने कहा कि संयंत्र स्थापित होने से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में उर्वरक की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ परिवहन, आपूर्ति और अन्य सहायक आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने बस्तर सहित दूरस्थ और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के 461 गांवों का विषय भी प्रधानमंत्री के सामने रखा। इन गांवों को वर्तमान में ऑफ-ग्रिड माध्यमों से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने इन्हें स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मांगी है। सरकार का मानना है कि नियमित बिजली मिलने से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, दूरसंचार, आजीविका और ग्रामीण उद्यमों के विस्तार में सहायता मिलेगी।

बस्तर के 5,542 गांवों में योजनाओं के विस्तार का दावा मुख्यमंत्री ने बैठक में ‘बस्तर विजन’ की जानकारी देते हुए कहा कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुन्ने’ कार्यक्रमों के माध्यम से बस्तर संभाग के 5,542 गांवों में सरकारी सेवाओं और योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, इन पहलों से लगभग 39 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

साय ने बताया कि इन क्षेत्रों में राशन, आयुष्मान भारत, जनधन खाते, वनाधिकार और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र तथा राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि दूरस्थ गांवों में प्रशासन की मौजूदगी बढ़ने से सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है।

राज्य सरकार के मुताबिक, पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद रहे 421 स्कूल दोबारा खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, दंतेवाड़ा में विकसित शैक्षणिक व्यवस्था की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों में दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों के लिए शिक्षा, आवासीय सुविधाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ के तहत 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। सरकार के अनुसार, जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के विस्तार और गीदम में मेडिकल कॉलेज के माध्यम से क्षेत्र की स्वास्थ्य अधोसंरचना मजबूत करने पर काम किया जा रहा है।

साय ने रायपुर या बस्तर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि बस्तर और राज्य के दूसरे जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय वनस्पतियों तथा पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान की उपलब्धता को देखते हुए ऐसा संस्थान चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्थानीय औषधीय उत्पादों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को समर्थन दे सकता है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि लगभग ₹3,513 करोड़ की जगदलपुर-रावघाट रेललाइन परियोजना पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ जगदलपुर से नियमित हवाई सेवाओं के विस्तार, रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के अंतिम चरण और इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बैराज परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। राज्य सरकार का अनुमान है कि बैराज बनने से लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

निवेश प्रस्तावों, महिला आजीविका और डिजिटल सेवाओं पर चर्चा मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ को करीब ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निवेशों में एआई डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, बीपीओ, परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंट्राऑक्यूलर लेंस निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि, निवेश प्रस्तावों का वास्तविक आर्थिक प्रभाव संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उत्पादन शुरू होने पर निर्भर करेगा।

बैठक में राज्य के प्रस्तावित ₹500 करोड़ के एआई मिशन पर भी चर्चा की गई। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की संभावनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल पर 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण और आधार तथा वीडियो केवाईसी आधारित रजिस्ट्री जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी गई।

साय ने कहा कि राज्य के वस्तु एवं सेवा कर राजस्व में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है और खनिज राजस्व भी बढ़ा है। उन्होंने देश के पहले टिन ब्लॉक और लिथियम ब्लॉक की नीलामी का भी उल्लेख किया। ये आंकड़े और दावे राज्य सरकार की ओर से बैठक के बाद जारी विवरण पर आधारित हैं।

महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आजीविका योजनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 10.42 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ की श्रेणी में लाया गया है और अगले चरण में 14 लाख अन्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को 2027 में रायपुर में प्रस्तावित ‘लखपति दीदी सम्मेलन’ में शामिल होने का निमंत्रण दिया।