रोहिणी में ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का औचक निरीक्षण, CM रेखा गुप्ता ने दिए सुधार के निर्देश

निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, टॉयलेट, लाइट और बैठने की व्यवस्था में कमियां मिलीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल सुधार सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रोहिणी स्थित अंबेडकर भवन में राजस्व विभाग के ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और कार्यालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय VI-A (मॉडल टाउन, पीतमपुरा) और VI-C (रोहिणी) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, टॉयलेट, लाइट व्यवस्था, बैठने की सुविधा और अन्य नागरिक सुविधाओं में कई कमियां सामने आईं।

रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए और व्यवस्था में ठोस सुधार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सुविधा के केंद्र होते हैं और नागरिकों को सम्मानजनक, स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कामकाज में लापरवाही, अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है।