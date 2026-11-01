भोपाल में सीएम मोहन यादव ने लगाया ‘संकल्प वृक्ष’, 55 जिलों की मिट्टी से सींचा गया अर्जुन का पौधा

मध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर शौर्य स्मारक में हुआ कार्यक्रम, 15 जनवरी 2027 को होने वाले सेना दिवस के आयोजन से जुड़ी प्रदर्शनी भी देखी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को भोपाल के शौर्य स्मारक में ‘संकल्प वृक्ष’ का रोपण किया। सेना दिवस-2027 के उपलक्ष्य में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के तहत उन्होंने अर्जुन का पौधा लगाया। इस पौधे को प्रदेश के सभी 55 जिलों से एकत्रित मिट्टी से सींचा गया। यह पहल राज्य की एकता, अखंडता और जनभागीदारी का प्रतीक बताई गई।

‘मेरी माटी’ अभियान के तहत प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों से मिट्टी एकत्रित कर कलशों में लाई गई थी। इन कलशों को कार्यक्रम में शामिल किया गया और पौधरोपण के दौरान अलग-अलग जिलों की मिट्टी अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने उन विद्यार्थियों का अभिनंदन भी किया, जो विभिन्न जिलों से मिट्टी से भरे कलश लेकर पहुंचे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सैन्य इवेंट प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, सामरिक क्षमता और तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है। इवेंट पवेलियन में सेना दिवस परेड, रण हुंकार, एकीकृत युद्ध प्रदर्शन और सैन्य प्रदर्शनी से जुड़ी जानकारी दी गई है। यह आयोजन 15 जनवरी 2027 को होने वाले सेना दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए यह गौरव का विषय है कि एक नवंबर से 15 जनवरी 2027 के बीच भारतीय सेना भोपाल की धरती पर अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करेगी। उन्होंने इस आयोजन को लेकर उत्साह जताते हुए प्रदेशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं दीं।

55 जिलों की मिट्टी से दिया एकता का संदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों से मिट्टी एकत्रित कर पौधरोपण में उसका उपयोग करना प्रदेश की एकता और सामूहिक सहभागिता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में विविध बोलियां, संस्कृति और परंपराएं होने के बावजूद प्रदेश के लोग एक सूत्र में जुड़े हैं। अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है और यह पहल उसी भावना को सामने लाती है।

डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 1956 में मध्य भारत की विभिन्न रियासतों और क्षेत्रों को मिलाकर मध्यप्रदेश का गठन हुआ था। प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर सेना दिवस से जुड़े आयोजनों की शुरुआत होना इसे और खास बनाता है। उन्होंने कहा कि एक नवंबर से 15 जनवरी तक सेना के शौर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ को प्रदर्शित करने वाली विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सैन्य व्यवस्था में हुए नवाचारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से पारंपरिक सैन्य आयोजनों को नई ऊर्जा और दिशा मिली है। अग्निवीर योजना के माध्यम से युवाओं को सेना से जुड़ने और राष्ट्रसेवा का संकल्प लेने का अवसर मिलने की बात भी उन्होंने कही।

उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की भूमिका पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, एनसीसी के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति, सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन के संस्कार विकसित होते हैं। एनसीसी में प्राप्त अनुभव युवाओं को आगे भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देते हैं।

सेना दिवस का आयोजन युवाओं के लिए बनेगा प्रेरणा कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में डॉ. यादव ने कहा कि एक नवंबर से 15 जनवरी 2027 तक प्रदेश में अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से भारतीय सेना के साहस और पराक्रम को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार भोपाल में सेना दिवस के माध्यम से भारतीय सेना के अदम्य साहस और क्षमता का प्रदर्शन होगा। यह आयोजन प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की विकास यात्रा में महिला, युवा, गरीब और किसान वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी है। इसी भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष को एक विशेष वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है, जबकि वर्ष 2027 ‘युवा वर्ष’ होगा।

डॉ. यादव ने कहा कि युवा वर्ष की शुरुआत भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रदर्शन के साथ होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सेना दिवस के कार्यक्रम से युवाओं को देशसेवा और अनुशासन की प्रेरणा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना और एनसीसी की ओर से सभी 55 जिलों की मिट्टी एकत्रित करने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस को प्रदेश की एकता के साथ भारतीय सेना के शौर्य से जोड़ने का अवसर है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय और कार्यक्रम से जुड़े सभी आयोजकों का आभार जताया।