इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया शुभारंभ

मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत शुरू हुई सेवा; व्यापार, पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत शुरू की गई एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस सेवा को इंदौर एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भी सौंपे और इसे राज्य की आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी राज्यों में औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति मिली है तथा विमान सेवाएं इस विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर, जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, अब अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क मिलने से और अधिक महत्वपूर्ण बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नागरिक विमानन नीति के तहत प्रदेश के भीतर शुरू की गई क्षेत्रीय उड़ानों को अच्छा प्रतिसाद मिला है और अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इंदौर से अबू धाबी जाने वाले यात्रियों को दिल्ली या मुंबई के रास्ते यात्रा करनी पड़ती थी, जिसमें सात से आठ घंटे तक का समय लगता था। नई सीधी उड़ान शुरू होने से यह दूरी अब लगभग तीन से चार घंटे में तय की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों, उद्योगपतियों, विद्यार्थियों, पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार देगी सब्सिडी, किराया भी होगा कम मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति के तहत प्रत्येक उड़ान पर Rs 15 लाख की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के कारण टिकट का किराया लगभग Rs 25 हजार के बजाय Rs 12,000 से Rs 14,000 के बीच रहेगा और शेष राशि सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना था कि हवाई यात्रा आम नागरिक की पहुंच में आए और राज्य सरकार उसी भावना के साथ काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में रीवा-दिल्ली, रीवा-इंदौर और रीवा-रायपुर उड़ानें सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। इसके अलावा जबलपुर-कोलकाता, भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना और रीवा-कोलकाता के बीच भी नई उड़ानें शुरू करने की तैयारी की जा रही है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर हेली सेवा भी संचालित की जा रही है।

हवाई संपर्क बढ़ाने पर सरकार का जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में राज्य में तीन नए एयरपोर्ट शुरू किए गए हैं, जबकि उज्जैन और शिवपुरी में दो नए एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 10 एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रत्येक 75 किलोमीटर पर एक कमर्शियल एयरपोर्ट या एयरस्ट्रिप तथा प्रत्येक 45 किलोमीटर पर एक हेलीपैड विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 230 विधानसभा क्षेत्रों में बनने वाले हेलीपैड आपातकालीन सेवाओं और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेंगे।

डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत शहडोल, नीमच, छिंदवाड़ा और मंडला जैसे शहरों को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश यह सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है और अब अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपना रहे हैं।