मोगा में 120 बेड के मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन, मुख्यमंत्री ने गिनाईं स्वास्थ्य क्षेत्र की पहलें

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोगा में NABH से मान्यता प्राप्त 120 बेड के मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिससे उन्हें बेहतर चिकित्सा उपलब्ध होगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को मोगा में 120 बेड वाले कैपिटल अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इसे जिले का पहला नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (NABH) से मान्यता प्राप्त मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बताते हुए कहा कि इससे मालवा क्षेत्र के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत पात्र मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क के जरिए भी किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है।

अस्पताल में मिलेंगी आधुनिक उपचार और जांच सुविधाएं मुख्यमंत्री के अनुसार, अस्पताल में 10 बेड की 24 घंटे संचालित आपातकालीन इकाई, अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक लैब, डायलिसिस सुविधा और जनरल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तथा मेडिकल ऑन्कोलॉजी के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही बाल रोग तथा प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग भी शुरू किए जाएंगे।

अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्स-रे, ईसीजी, 2डी इको, ट्रेडमिल टेस्ट, 128-स्लाइस सीटी स्कैन, एमआरआई, सी-आर्म समेत अन्य आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल के शुरू होने से मालवा क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक तक आधुनिक और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी राजनीतिक रैली का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य में विकास कार्यों को गति देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं का भी किया उल्लेख मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2022 के बाद शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों से पंजाब स्कूल शिक्षा में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में सरकारी स्कूलों के 82 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 881 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 नए आम आदमी क्लीनिक शुरू होने के बाद राज्य में इनकी संख्या 1,090 हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सेहत योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि इस योजना के तहत अब तक 650 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का कैशलेस उपचार दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मोहाली में लिवर ट्रांसप्लांट केंद्र स्थापित होने के साथ पंजाब दिल्ली के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है।