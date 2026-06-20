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श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 4,400 से अधिक लाभार्थियों के खातों में पहुंची सहायता राशि

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 4400 लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की।

श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 4,400 से अधिक लाभार्थियों के खातों में पहुंची सहायता राशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 4400 से अधिक श्रमिक लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग Rs 11 करोड़ की सहायता राशि हस्तांतरित की।

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विवाह उपरांत सहायता, मृत्यु उपरांत अनुदान, प्रसूति सुविधा तथा शिक्षा सहायता योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में वन क्लिक के माध्यम से राशि भेजी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों तक पहुंचे।

श्रमिकों तक पहुंचाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और विभिन्न क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर पात्र श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ा जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि:

  • श्रमिकों के कार्यस्थलों के पास ही आवश्यक सामग्री वितरण की व्यवस्था हो
  • श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं
  • श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए
  • जरूरतमंद परिवारों को जीवनोपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई जाए

मुख्यमंत्री ने योजनाओं के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र श्रमिकों को ही मिले।

एक वर्ष में Rs 93 करोड़ से अधिक की सहायता

कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण board ने पिछले एक वर्ष में 24,323 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल Rs 93.06 करोड़ की सहायता राशि वितरित की है।

सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और आवश्यकता के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

इस अवसर पर कैलाश पंत, गीता रावत, मोहिनी पोखरिया, अपर सचिव विनीत कुमार, उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त शैलेश सती तथा वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ दुर्गा चमोली सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रम आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुम्का ने किया।

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