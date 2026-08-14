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सीएम धामी ने चमोली में टीएचडीसी टनल हादसे का लिया जायजा, रेस्क्यू अभियान जारी

By Dakshita Ojha
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टनल के अंदर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने बचाव कार्य देखा, 22 में से 19 लोग निकाले गए, तीन की तलाश जारी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के मायापुर में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चमोली जिले के मायापुर, पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर चल रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से रेस्क्यू अभियान की प्रगति की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री टनल के अंदर भी पहुंचे और बचाव कार्य में जुटी टीमों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को टनल में फंसे शेष लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए।

टनल के अंदर पहुंचकर रेस्क्यू का लिया जायजा

टीएचडीसी की विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के तहत निर्माणाधीन टीआरटी टनल की लंबाई करीब तीन किलोमीटर है। हादसे के बाद टनल के करीब 1.50 किलोमीटर हिस्से में भूधंसाव के कारण मलबा और पानी आने की स्थिति बनी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से घटनाक्रम और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने बचाव दलों से भी टनल के भीतर की परिस्थितियों और अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

धामी ने निर्देश दिए कि रेस्क्यू अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और बचाव कार्य में उपलब्ध सभी संसाधनों तथा तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाए।

22 में से 19 लोग निकाले गए

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मुख्यमंत्री को अब तक चलाए गए रेस्क्यू अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टनल में फंसे 22 लोगों में से 19 लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। शेष तीन लोगों की तलाश और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान लगातार जारी है।

घटना में अभी तक सात लोगों की मौत की सूचना है। रेस्क्यू किए गए घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर लाया गया है। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सकों की टीम घायलों का उपचार कर रही है और उनकी स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों के उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

बचाव एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर

रेस्क्यू अभियान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा प्रतिवादन बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियों की टीमें जुटी हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी एजेंसियों के बीच लगातार बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टनल में फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

धामी ने बचाव दलों को उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी सहायता का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि टनल के भीतर की परिस्थितियों को देखते हुए रेस्क्यू अभियान पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ संचालित किया जाए।

घायलों के उपचार और परिजनों की सहायता के निर्देश

मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू अभियान के साथ घायलों के उपचार और प्रभावित परिवारों की सहायता को भी प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को घटनास्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने और बचाव दलों के साथ निरंतर संपर्क में रहने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और बचाव कार्य में शामिल टीमों को हर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

प्रशासन के अनुसार, टनल में फंसे शेष तीन लोगों की तलाश जारी है। विभिन्न एजेंसियों की टीमें उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी सहायता के साथ बचाव अभियान में जुटी हैं। अधिकारियों को अभियान की लगातार निगरानी करने और स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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