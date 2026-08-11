मुख्यमंत्री धामी ने कहा, महिला सशक्तिकरण उत्तराखंड के विकास का आधार

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीज उत्सव पर महिलाओं के सशक्तिकरण को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने महिला कार्यक्रमों में वृद्धि के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की ओर प्रेरित किया जा सके।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि महिला सशक्तिकरण राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार है और सरकार महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और नेतृत्व के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने देहरादून के भाऊवाला में तीज उत्सव के अवसर पर आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से संवाद किया और उनकी अपेक्षाएं एवं सुझाव सुने। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।

धामी ने कहा कि सरकारी नीतियां तभी अधिक प्रभावी बनती हैं जब उनमें जनता की आवाज और अनुभव शामिल हों। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने राज्य निर्माण के संघर्ष से लेकर विकास की यात्रा तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं अब घरेलू दायित्वों तक सीमित नहीं हैं। वे स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादों, कृषि, बागवानी, होमस्टे, उद्यमिता और तकनीक आधारित गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल महिलाओं को योजनाओं का लाभ देना नहीं, बल्कि उन्हें अवसर, सम्मान, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता उपलब्ध कराना है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, धामी ने केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 2.65 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, आजीविका, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है।

धामी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत तथा सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उन्होंने एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी योजना का भी जिक्र किया।

बाजार और तकनीक से जोड़ने की पहल राज्य सरकार की विज्ञप्ति के मुताबिक, महिलाओं के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ जैसे मंच विकसित किए जा रहे हैं। ‘ड्रोन दीदी’, ‘सोलर सखी’ और ‘महिला सारथी’ जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को तकनीक और नए आर्थिक अवसरों से जोड़ने की बात भी कही गई।

धामी ने महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी योजनाओं का भी उल्लेख किया। इनमें ईजा-बोई शगुन, महालक्ष्मी किट, पोषण योजनाएं और नंदा गौरा योजना शामिल हैं। उन्होंने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानित नागरिक बनाने के साथ उन्हें निर्णय लेने और नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है।